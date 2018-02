Elbiler kan gi mobilbatterimangel. Nå vil Apple sikre sin andel av materialer til produksjonen

Kobolt er en viktig bestanddel i litium-ION-batteriene som brukes i blant annet mobiltelefoner. Samtidig brukes denne typen batterier også i elektriske biler, og den store økningen i salget av elbiler har gjort mange bekymret for at det kan bli mangel på kobolt. Ifølge Bloomberg har prisen på metallet mer enn tredoblet seg de siste 18 månedene, og selges nå for mer enn 80.000 dollar per tonn (620.000 kroner).

Ifølge Bloomberg er Apple en av verdens største sluttbrukere av kobolt på grunn av batteriene de benytter i blant annet iPhone. Men inntil nå har selskapet overlatt kjøp av kobolt til selskapene som produserer batteriene for dem.

Konkurrerer med elbil-produsentene

Bloomberg melder at Apple nå for første gang er i samtaler med gruveeiere for å sikre at de har god nok tilgang til kobolt til produksjon av batteriet til sine mobiltelefoner. Dermed går Apple i direkte konkurranse med både batteriprodusenter og elbilprodusenter om å sikre seg tilgang til verdens kobolt-reserver.

Det skal være snakk om kontrakter på flere tusen tonn med kobolt i året, i en periode på fem år eller mer, ifølge kilder Bloomberg har snakket med.

Mens ett mobilbatteri bruker rundt åtte gram med kobolt, trenger en elbil mer enn tusen ganger så mye.

Resirkulering av gamle batterier kan ifølge en analyse fra Creation Inn dekke opptil 20 prosent av behovet for kobolt i 2025, skrev TU.no før jul. De økte prisene på både litium og kobolt vil kunne være viktige pådrivere for at at mer av råmaterialene blir resirkulert i fremtiden.