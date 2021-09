Eldre Android-versjoner skal få funksjonalitet fra Android 11

Mange brukere av smartmobiler har temmelig mange apper installert, kanskje uten å ha full oversikt over alle sammen. Kanskje man har installert apper som virket spennende eller nyttige der og da, men som ikke har blitt brukt siden. Tar appene begrenset med plass, er gjerne ikke motivasjonen til å rydde opp den helt store, og kanskje kan appene komme til nytte en gang.

Mange av appene vil i forbindelse med den første bruken ha bedt om tillatelse til å bruke visse typer funksjonalitet, som tilgang til posisjonen, kameraet, mikrofonen og dokumenter i filsystemet. I de fleste versjoner av Android beholder appene disse tillatelsene inntil brukeren trekker dem tilbake eller sletter appen. Det har skjedd tidligere at legitime apper har fått ny og uønsket funksjonalitet, som kjøres i bakgrunnen uten at brukeren er klar over det.

Da kan det være greit at appen ikke har all verdens tilgang.

Resetter tillatelsene

I Android 11 ble det innført en ny funksjon som automatisk resetter tillatelsene til de fleste apper som ikke har blitt brukt på tre måneder. Når apper som er berørt av dette, åpnes på nytt, må de be brukeren om ny tillatelse til å benytte ønskede ressurser.

I slutten av forrige uke ble det klart at Google kommer til å gjøre den samme funksjonaliteten tilgjengelig for svært mange enheter som ikke kan oppgraderes til Android 11 – faktisk alle med Android 6 eller nyere som har Google Play Services (Google Play-tjenester) installert. Ifølge Google dreier det seg om flere milliarder enheter.

Rulles ut med Google Play Services

Google Play Services er en for mange litt ukjent del av Android. Trolig er det ingen av Googles «apper» i Google Play-butikken som får flere pussige brukeranmeldelser enn nettopp Google Play Services, noe som tyder på at mange ikke helt vet hva dette egentlig er.

Google Play Services er del av Android som er installert på Google-sertifiserte Android-enheter. Det er et rammeverk som tilbyr en rekke tjenester og programmeringsgrensesnitt på toppen av Android, og det blir oppdatert gjennom Google Play på omtrent samme måte som apper. Og iblant bringer oppdateringene helt ny funksjonalitet til både nye og eldre utgaver av operativsystemet.

Funksjonen for automatisk resetting av tillatelser skal blir rullet ut til enheter med Android 6 til Android 10 fra og med desember i år. Det er ventet at den vil være ferdig utrullet i løpet av første kvartal i 2022.

På enheter hvor oppdateringen har blitt installert, kan brukerne gå inn i appinnstillingene og skru av autoresettfunksjonen for den enkelte app, dersom det er behov for dette.