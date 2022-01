Flere ting tyder på at Google satser på nettbrett igjen

Googles nettbrett-satsning har de siste årene vært en smule tam, og salgstallene likeså. Men nå kan en stillingsutlysning og en tittelendring tyde på at de har tenkt å gjøre noe med det.

Etter at nettbrett kom på markedet omkring 2011-2012 gikk salgstallene rett i været, men deretter har de flatet ut en del, og holdt seg relativt stabile de siste årene. Tallene i grafen nedenfor er hentet fra Elektronikkbransjen.

Apple har på sett og vis hatt en jevn satsing på denne produktnisjen, mens Google og Android har tatt det mer med ro.

Det kan imidlertid se ut til å endre seg, om 9to5Google får rett i sine antagelser, etter at de la merke til en stillingsutlysning fra Google med blant annet følgende tekst (oversatt til norsk av Digi):

Vi tror at fremtiden for databehandling endrer seg mot kraftigere og bedre nettbrett. Vi jobber med å levere neste kapittel med databehandling og input ved å lansere sømløs støtte på tvers av plattformene våre, og fremheve opplevelser som låser opp nye og bedre måter å være produktiv og kreativ på.

Ikke godt å si om dette er bare markedsføringssvada, eller om det er en indikasjon på at Google nå dytter penger og krefter inn i sin satsning på nettbrett, men Ars Technica ser i alle fall ut til å ha tro på sistnevnte, og påpeker at Rich Miner, en av Googles grunnleggere, nå har oppdatert sin stillingstittel til «teknisk sjef for Android-nettbrett». Han ser ut til å ha hatt den stillingen siden mars 2021, og som Ars Technica påpeker betyr det at han har returnert til Android etter å ha forlatt Googles Android-team i 2010. Uansett kan dette tyde på at Google nå har opprettet en ny avdeling nettopp for slike produkter. Og når en av grunnleggerne er involvert, kan det være en indikasjon på at man mener alvor.

En annen indikasjon på at Google satser på nettbrett, er den relativt nylige lanseringen av Android 12L, en versjon spesielt tilpasset store enheter som nettopp nettbrett.