Eldre Kindle-lesebrett kan snart miste tilgangen til internett

Amazon har tilbudt mange ulike modeller i lesebrettfamilien Kindle siden første kom på markedet i 2007. Nå begynner tiden å renne litt ut for noen av de første modellene.

Disse lesebrettene har ikke støtte for wifi, men kan gratis kobles til et begrenset utvalg av internettbaserte tjenester via mobilnettet. Dette gjelder i alle fall de to første generasjonene av den opprinnelige Kindle-modellen og den andre generasjonen av Kindle DX. Nyere enheter har enten wifi-støtte i tillegg, eller wifi som eneste mulighet for trådløs oppkobling.

Den mobilnettbaserte løsningen ble inntil nylig kalt for Whispernet. På høyden var dette mulig i mer enn hundre land, inkludert Norge.

Slukker de gamle mobilnettene

Årsaken til at Kindle-enhetene i tiden framover vil miste muligheten til oppkobling via mobilnettet, har lite med Amazon å gjøre. Men mange av enhetene støtter bare 2G- og/eller 3G-nettverket. Det er en kjent sak at mobiloperatører i mange land er i ferd med å slukke 3G-nettverkene sine, men mange planlegger også å fase ut 2G. I Norge skal stengingen av 2G-nettet først skje i slutten av 2025.

Kindle-enheter med 4G-støtte – i alle fall Kindle Paperwhite 4 og Kindle Oasis 3 – er ikke berørt av dette, og samtlige enheter med wifi-støtte vil fortsatt kunne kobles til internett med nettopp wifi.

De tre nevnte modellene som fullstendig mister tilgangen til internett nå 2G- og 3G-nettene slukkes, vil fortsatt kunne brukes til å lese tidligere nedlastet innhold. Amazon skriver ingenting om hvorvidt det fortsatt vil være mulig å overføre nytt innhold via en PC og USB-porten til lesebrettet.