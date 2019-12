Elever ble navngitt på Google i overgrepssak

Fylkesmannen i Oslo og Viken publiserte to tilsynsrapporter som var så dårlig sladdet at man enkelt fikk fram svært sensitive personopplysninger. Et navnesøk på elevene i Google var alt som skulle til, skriver Utdanningsnytt.

Tilsynsrapporten var lagt ut som en pdf-fil. De sensitive opplysningene ble tilgjengelige ved å kopiere teksten over i Word. I rapporten navngir Fylkesmannen tre elever som hadde vært inne til avhør i en politietterforskning om seksuelle overgrep ved en skole. De tre elevene var ikke selv ofre for seksuelle overgrep.

– Har ikke ord

I rapporten kunne man lese om diagnoser, atferdsproblemer og personkarakteristikker. En av elevene var varsler i overgrepssaken. Foreldrene mener svikten kan utgjøre en sikkerhetsrisiko, skriver bladet.

– Jeg har nesten ikke ord. Alle disse opplysningene som ligger her. Det kunne ha skapt kjempeproblemer for sønnen min senere i livet, sier moren til en av de berørte elevene.

Begge rapportene er nå fjernet fra internett. Bladet Utdanning har fått sikkerhetseksperter fra tjenesten slettmeg.no til å gjøre det de kan for å finne de fjernede opplysningene, og de har ikke vært i stand til det.

Skulle ikke skje

Grethe Hovde Parr, avdelingsdirektør for Barnehage- og utdanningsavdelingen ved Fylkesmannen i Oslo og Viken, sier saken er hennes ansvar.

– Dette skulle ikke kunne skje, men det har skjedd. Vi kan ikke late som det ikke har skjedd eller at noen andre er skyld i det. Dette er en menneskelig svikt. For rutinene våre er helt klare, sier Parr.

Hun sier de nå gjennomgår rutinene på nytt. De vil også følge opp med mer kursing av de ansatte.