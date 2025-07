Nkom gir Telenor rekordstort gebyr – 50 millioner kroner

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) varslet allerede i februar det rekordstore gebyret på 50 millioner kroner til Telenor for flere lovbrudd knyttet til at nødnummertjenesten var nede flere ganger i fjor. Nå har Nkom fattet endelig vedtak i saken.

Sikkerhetsdirektør i Nkom, Svein Scheie sier i en pressemelding at myndigheten nøye har vurdert innspillene fra Telenor som har kommet etter varselet tidligere i år, men at de likevel finner grunnlag for å opprettholde botens størrelse.

– Det er første gang at Nkom vedtar et så høyt overtredelsesgebyr, men vi mener at lovbruddene vi har dokumentert er av så alvorlig karakter at de må få konsekvenser for selskapet.

Han sier videre at Nkom har store forventninger til Telenor som en profesjonell aktør med et viktig samfunnsoppdrag.

– Feilene vi har avdekket i tilsynsrapporten burde ikke fått de konsekvensene de fikk. Gebyrets størrelse er nært knyttet til overtredelsens alvorlighet og selskapets rolle i overtredelsen.

Tilsynet avdekket blant annet også at Telenor ikke har gjort tilstrekkelige risiko- og sårbarhetsvurderinger knyttet til lovpålagt ansvar for hele verdikjeden til nødmeldetjenesten i Norge. Selskapet har heller ikke sørget for at det er tilstrekkelig redundans, dvs. reserveløsninger, for sine tjenester.

Telenor har klagefrist til 8. september 2025.