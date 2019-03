Elever bruker Google Docs til å omgå skolenes chatte-forbud

I utgangspunktet er Google Docs et webbasert tekstbehandlingsverktøy, men mange skoleelever, i alle fall i USA, ser ut til å ha funnet et helt nytt formål med tjenesten – en erstatning til lappene som stadig ble sendt rundt i klasserommet før PC-er og mobiler ble allemannseie.

Skolene ønsker jo at elevene skal følge med i timen. Derfor er det mange steder, i Norge og i verden for øvrig, forbud mot å bruke mobiler og meldingstjenester i timene. Kanskje meldingstjenestene til og med blokkeres av skolens brannmur.

Men hindringer er til å omgås, og kreative unge sinn finner gjerne en utvei.

Samarbeidsfunksjonalitet

Bak ryggen på lærerne bruker elever i blant den innebygde kommentarfunksjonen i delte dokumenter til å chatte med hverandre i sanntid. Dette ble omtalt i Reddit tidligere i år, og har nylig resultert i en artikkel i The Atlantic. Der intervjues amerikanske skoleelever om dette alternative bruksområdet av Google Docs.

For å unngå at det hele skal oppdages av en forbipasserende lærer, brukes gjerne en kopi av et dokument læreren har delt med klassen. Blir læreren for nærgående, skal det bare et museklikk til for å skjule kommentarene.

Trolig ukjent for mange lærere

The Atlantic skriver at Google Docs er en kompleks applikasjon med mye funksjonalitet som er skjult i menyer og verktøylinjer, hvor alle mulighetene ikke er like godt kjente for alle lærerne. Elevene er nær sagt født med slike verktøy i hendene, i motsetning til mange av lærerne.

Nå er dette en historie fra USA. Om noe tilsvarende gjøres av norske elever, vet vi ikke. Vårt inntrykk er at Google Docs ikke er så mye brukt i norske skoler.

Det er for øvrig ikke bare på skolen at ungdommen bruker Google Docs til å omgå begrensninger innført av voksne. Bark, en leverandør av en app for foreldre som vil overvåke sine barns bruk av blant annet sosiale medier, advarte i november om at selskapet har registrert mer enn 60.000 tilfeller hvor barn har drevet med mobbing eller uthenging av andre via Google Docs.

Denne bruken av Google Docs er litt ironisk. Google har gjentatte ganger lansert både nye sosiale medier og meldingstjenester, uten at tjenestene har blitt noen stor suksess, og i alle fall blant ungdommen. Kanskje selskapet i stedet burde bygge videre på en tjeneste som mange ungdommer allerede bruker i kontakten med andre?

Les også: Google bruker .new-domenet til å lage snarveier i Docs og G Suite