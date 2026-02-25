Abonner
telekom

Elkjøp kjøper Eplehuset – butikkene skal drives videre som før

Elkjøp Nordic kjøper Eplehuset, som har 25 butikker over hele landet. Kjøpesummen er hemmelig.

Elkjøp overtar Eplehusets 25 butikker over hele landet.
Elkjøp overtar Eplehusets 25 butikker over hele landet. Foto: Håkon Mosvold Larsen
NTB
Redaksjon
25. feb. 2026 - 10:17

Det har vært samtaler om oppkjøp siden våren 2025, og nå er partene kommet til enighet, opplyser Elkjøp i en pressemelding onsdag.

Partene er enige om å ikke offentliggjøre kjøpesummen. Kjøpet er betinget av Konkurransetilsynets godkjennelse.

– Jeg har fulgt Eplehuset tett i over 20 år og er imponert over kulturen de har bygd opp. De har skapt selve gullstandarden for Apple-kunder. Elkjøp får med jevne mellomrom tilbud om å kjøpe andre selskap, men takker nesten alltid høflig nei. Denne gangen var det annerledes. Vi ble umiddelbart interessert, uttaler konsernsjef Fredrik Tønnesen i Elkjøp i pressemeldingen.

Både merkevare og konsept vil bestå, og butikkene skal drives videre som før, sier han.

– Alle butikker skal drives videre som i dag, og Eplehuset etableres som et eget datterselskap i vårt konsern, sier konsernsjefen.

Styrker bedriftssatsing

Oppkjøpet av Eplehuset er en del av Elkjøps strategi om å styrke tilbudet og satsingen på bedriftsmarkedet.

– Vi har de siste årene satset sterkere på bedriftsmarkedet, oppkjøpet er et viktig grep i dette arbeidet, sier Tønnesen.

Eplehusets største eiere er Bjørn Tore Brevik og Marit Buseth Hovde som har vært med å bygge opp bedriften over 25 år. 

– Tiden er inne for at andre overtar, men det har vært svært viktig for oss i eierfellesskapet å finne et godt hjem for selskapet og våre ansatte. Hos Elkjøp har vi fått en trygg, langsiktig eier med evne og vilje til å bygge videre på livsverket vårt, uttaler Brevik i pressemeldingen.

De siste dagene har protestene i Iran samlet stadig flere, og minst 648 demonstranter er drept, ifølge den Oslo-baserte menneskerettsgruppa Iran Human Rights (IHR).
Les også:

Eksperter: Irans jamming av Starlink er uten sidestykke

Forbrukerteknologitelekom
Kommentarer
Du må være innlogget hos Ifrågasätt for å kommentere. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto. Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn.