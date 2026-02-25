Elkjøp kjøper Eplehuset – butikkene skal drives videre som før

Det har vært samtaler om oppkjøp siden våren 2025, og nå er partene kommet til enighet, opplyser Elkjøp i en pressemelding onsdag.

Partene er enige om å ikke offentliggjøre kjøpesummen. Kjøpet er betinget av Konkurransetilsynets godkjennelse.

– Jeg har fulgt Eplehuset tett i over 20 år og er imponert over kulturen de har bygd opp. De har skapt selve gullstandarden for Apple-kunder. Elkjøp får med jevne mellomrom tilbud om å kjøpe andre selskap, men takker nesten alltid høflig nei. Denne gangen var det annerledes. Vi ble umiddelbart interessert, uttaler konsernsjef Fredrik Tønnesen i Elkjøp i pressemeldingen.

Både merkevare og konsept vil bestå, og butikkene skal drives videre som før, sier han.

– Alle butikker skal drives videre som i dag, og Eplehuset etableres som et eget datterselskap i vårt konsern, sier konsernsjefen.

Styrker bedriftssatsing

Oppkjøpet av Eplehuset er en del av Elkjøps strategi om å styrke tilbudet og satsingen på bedriftsmarkedet.

– Vi har de siste årene satset sterkere på bedriftsmarkedet, oppkjøpet er et viktig grep i dette arbeidet, sier Tønnesen.

Eplehusets største eiere er Bjørn Tore Brevik og Marit Buseth Hovde som har vært med å bygge opp bedriften over 25 år.

– Tiden er inne for at andre overtar, men det har vært svært viktig for oss i eierfellesskapet å finne et godt hjem for selskapet og våre ansatte. Hos Elkjøp har vi fått en trygg, langsiktig eier med evne og vilje til å bygge videre på livsverket vårt, uttaler Brevik i pressemeldingen.