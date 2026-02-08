Tre av fem bekymrer seg for personvern ved offentlig bruk av KI

59 prosent av de spurte er i liten grad trygg på at personvernet ivaretas ved offentlig bruk av KI, viser innbyggerundersøkelsen 2026 fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Svarene er samlet inn i perioden september-oktober 2025.

Kari Laumann, seksjonssjef for utredning, analyse og politikk i Datatilsynet, bekrefter av dette er i tråd med tendensen tilsynet ser i sin egen befolkningsundersøkelse om personvern.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Et varslet veiskille for IT-sikkerheten

– Folk er bekymret for at opplysningene deres ikke ivaretas på en god måte ved bruk av KI. Vi forstår denne bekymringen. Det er ikke så rart at folk er bekymret når man leser om KI i mediene: KI som finner opp «fakta» eller som tar diskriminerende beslutninger, sier hun til NTB.

Om befolkningen har en grunn til å bekymre seg? Både ja og nei, mener Laumann.

– Kan være fristende

–Vårt inntrykk er at offentlig sektor jobber hardt for å ta i bruk KI på en god og ansvarlig måte, sier Laumann.

Flere kan også se ut til å være enige. 21 prosent svarer på DFØs undersøkelse at de er trygg på at personvernet ivaretas på en god måte.

Ifølge DFØ er det tre av fire offentlige virksomheter som nå tar i bruk KI.

Laumann peker likevel på at KI-verktøy er veldig tilgjengelig.

– Det kan være fristende å ta de i bruk uten å vurdere risiko godt nok og tilpasse til eget bruk, sier hun.

51 prosent

I undersøkelsen svarer 51 prosent at de er utrygge på at offentlig KI-bruk sikrer at ulike grupper behandles rettferdig, mens 25 prosent tror det motsatte.

Laumann har inntrykk av at offentlige virksomheter i all hovedsak bruker KI som støtteverktøy, og at det i liten grad er snakk om automatiserte beslutninger uten at et menneske er involvert.

– Jeg forstår skepsisen til at en maskin tar viktige avgjørelser om for eksempel tilgang til offentlige tjenester. Jeg mener at KI også har potensial for at offentlig sektor blir enda mer rettferdig – for eksempel lettere tilgang til tjenester og at folk blir behandlet mer likt, sier Laumann og legger til:

– Men det forutsetter at offentlig sektor utvikler og tar i bruk teknologien på en måte som ivaretar brukerne på en god og rettferdig måte.

– Heldigvis!

Offentligheten må forholde seg til flere regelverk som skal sikre at KI-bruk skjer på en trygg og rettferdig måte. Laumann viser blant annet til personvernreglene i Norge.

– Reglene gjelder også for KI. Heldigvis! Det betyr at offentlige og private virksomheter har krav om å bygge inn personvernet fra start når de utvikler en løsning, forteller hun.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse – Utslagsgivende for å utvikle AI-datasentre raskt nok

Det offentlige er også bundet av andre regelverk som skal sikre rettferdig behandling i det offentlige, og det gjelder også for bruk av KI.

– Det krever kanskje noen ekstra runder for å sikre at bruken av KI blir trygg og rettferdig. Men det er viktig at virksomhetene tar seg tid til det – det er både et regelverkskrav og en forutsetning for brukervennlige og rettferdige løsninger, sier Laumann.