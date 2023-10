Elon Musk har nye planer for X: – Snart vil du ikke trenge en bankkonto

Etter overtakelsen av Twitter/X har Elon Musk lagt frem store fremtidsplaner for plattformen, og har til og med indikert at målet er å gjøre X til en app for «alt». Nå viser det seg at også finansielle tjenester skal gjøre sitt inntok på plattformen for alvor.

Nettstedet The Verge har fått innsyn i en spørsmål-og-svar-seanse avholdt av Elon Musk og den nye X-sjefen Linda Yaccarino nylig, hvor tanken var å kommunisere planer og ideer med eksisterende X-ansatte.

Skal bli et alternativ til banken

Under gjorde Musk det klart at han akter å gjøre X til en tjeneste som kan håndtere mer eller mindre alt av brukernes finansielle behov, i tillegg til å være en kommunikasjonsplattform.

– Når jeg sier betalinger, mener jeg faktisk folks hele økonomiske liv. Hvis det involverer penger, vil det være på plattformen vår. Penger eller verdipapirer, eller hva som helst. Så det er ikke bare som å sende 20 dollar til en venn. Det jeg snakker om, er at man ikke vil trenge en bankkonto, sa Musk under møtet.

Med andre ord har Musk tilsynelatende store planer for plattformen på dette området. Både Musk og Yaccarino uttalte at de nye tjenestene mest sannsynlig vil være på plass allerede innen utgangen av neste år.

Som The Verge peker på har X allerede startet arbeidet med å innhente lisenser som trengs for å prosessere transaksjoner, og har allerede fått de nødvendige lisensene i flere amerikanske delstater, som rapportert av blant andre Coindesk.

Det er ikke direkte overraskende at Musk ønsker seg inn i dette segmentet, da han allerede har kjennskap til bransjen. Allerede i 1999 grunnla Musk en nettbanktjeneste kalt X.com, som altså også er navnet Musk omdøpte Twitter til etter overtakelsen. X.com ble senere en del av PayPal, en allerede veletablert og kjent betalingstjeneste.

Kritiserer PayPal

Med de nye tjenestene som X skal tilby, ønsker Musk tilsynelatende å fullføre planene han opprinnelig hadde for X.com, som han mener aldri ble ordentlig realisert.

– X/PayPal-produktveikartet ble skrevet av meg og David Sacks i juli 2000. Og av en eller annen grunn, straks den ble en del av eBay, unnlot de ikke bare å implementere resten av listen, men de rullet faktisk tilbake en haug med nøkkelfunksjoner, som er galskap. Så PayPal er faktisk et mindre komplett produkt enn det vi kom opp med i juli 2000, 23 år siden, sa Musk under møtet, som referert av The Verge.

Det er ennå høyst uvisst når X' finansielle tjenester eventuelt vil bli tilgjengelig i andre deler av verden, da det er mange ulike finansielle reguleringer som må imøtekommes.

Planene passer for øvrig godt sammen med nyheten om at X skal begynne å samle inn biometriske data om brukerne, som Digi.no rapporterte nylig (krever betaling). Det kan tenkes at innsamlingen av slike data, altså personlige identifikatorer som fingeravtrykk og ansikts- eller irisskanning, skal brukes til autentisering av brukere i forbindelse med økonomiske transaksjoner.