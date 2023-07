Elon Musk lanserer kunstig intelligens-selskap

Elon Musk kunngjorde onsdag at han skal danne et selskap for kunstig intelligens (KI).

Musk sa at selskapet, som får navnet xAI, startes opp først med sin egen nettside, og han presenterte et team som består av ingeniører som har arbeidet i andre selskaper, fra Google til Microsoft og OpenAI.

Tesla- og Twitter-eieren Musk har tidligere ved flere anledninger sagt at utviklingen av KI burde settes på pause, og at det trengs bedre regulering av sektoren.

– Kunngjør herved opprettelsen av @xAI for å forstå virkeligheten, tvitret Musk onsdag.

Musk håper å kunne utfordr aktører som allerede har begitt seg ut i KI-satsingen, som Microsoft-støttede OpenAI og dets ChatGPT-tjeneste.

Vil lage nysgjerrig KI

Musk skal selv lede det nye selskapet. På et Twitter Spaces-arrangement onsdag kveld amerikansk tid forklarte Musk at planen hans er å bygge opp en tryggere KI. I stedet for å programmere moralitet inn i kunstig intelligens, skal xAI forsøke å skape det han kaller en «maksimalt nysgjerrig» KI.

– Hvis den hadde prøvd å forstå universets virkelige vesen, er faktisk det den beste måten jeg kan se hvordan den kan fungere, ut fra et sikkerhetsståsted, sa Musk på arrangementet.

– Jeg tror dette vil gå i favør av menneskeheten, fra et ståsted om at det menneskelige simpelthen er langt mer interessant enn det ikke-menneskelige, sa Musk.

Erfarne bransjefolk

Han ser for seg at superintelligens, eller en KI som er smartere enn mennesker, kan stå klar allerede om fem eller seks år.

Musk var selv medgrunnlegger av OpenAI, selskapet bak den populære KI-tjenesten ChatGPT, i 2015, men gikk av fra styret i selskapet i 2018. Microsoft er blant investorene i OpenAI.

xAI har varslet at det blir et arrangement på Twitter Spaces 14. juli.

Musk har blant annet fått med seg Igor Babuschkin, som tidligere var ansatt ved Googles DeepMind, Tony Wu som har bakgrunn fra Google, Christian Szegedy, som også har Google-bakgrunn, og Greg Yang, som tidligere var ansatt i Microsoft.

Konkurranse

Musk registrerte selskapsnavnet X.AI Corp i mars i år. Der er Musk oppgitt som eneste direktør. Måneden etter sa Musk at han vil lansere TruthGPT, en tjeneste han sier vil være en «sannhetssøkende KI» som skal konkurrere mot Googles KI-tjeneste Bard og Microsofts KI-tjeneste Bing AI.

OpenAIs populære robotprogram ChatGPT så dagens lys i november i fjor, før Bard og Bing AI ble lansert.

Dan Hendrycks skal lede xAI-teamet. Han er i dag direktør ved Center for AI Safety og har som oppgave å studere risikosider ved KI-teknologi.

Musks nye selskap er separat fra X Corp, men skal samarbeide tett med Twitter og Tesla, opplyser xAI, som onsdag ikke hadde mer å si om selskapets mål, annet enn at hensikten «er å forstå universets sanne natur».