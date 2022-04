Elon Musk saksøkes for kjøp av Twitter-aksjer

Tesla-gründer Elon Musk anklages i et søksmål for å ha latt være å informere om at han hadde kjøpt seg opp stort i Tesla, slik at han kunne fortsette å kjøpe aksjer til lavere pris. Saksøkerne mener strategien har gått hardt ut over andre investorer.Tesla-gründer Elon Musk anklages i et søksmål for å ha latt være å informere om at han hadde kjøpt seg opp stort i Tesla, slik at han kunne fortsette å kjøpe aksjer til lavere pris. Saksøkerne mener strategien har gått hardt ut ove Foto: Ringo H.W. Chiu/NTB/AP