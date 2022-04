Donald Trump ble bannlyst fra Twitter: Slik reagerer han på Elon Musks oppkjøp

En av de desidert største nyhetene på teknologifronten de siste par døgnene er at Tesla- og SpaceX-grunnleggeren Elon Musk nå har lagt en av hovedaktørene innen sosiale medier – Twitter – til porteføljen sin for den nette sum av 44 milliarder dollar.

Musk har allerede mer enn antydet at overtakelsen vil få konsekvenser for plattformens praksis rundt ytringsfrihet. Et sentralt spørsmål i den forbindelse er om USAs tidligere president Donald Trump, som ble utestengt fra plattformen på permanent basis for en tid tilbake, vil returnere.

Kommer ikke tilbake

Nå har Trump selv kommet på banen. I en kommentar til den amerikanske nyhetskanalen Fox News uttrykte Trump støtte til Musks oppkjøp, men gjorde det samtidig klart at han ikke kommer tilbake til plattformen.

– Jeg går ikke på Twitter. Jeg kommer til å bli værende på Truth (Trumps egen plattform, journ. anm.). Jeg håper Elon Musk kjøper Twitter fordi han vil gjennomføre forbedringer, og han er en god mann, men jeg kommer til å bli på Truth, sa Trump til kanalen.

Trump kommenterte videre at han ikke ser på Twitter som en konkurrent til sin egen plattform, fordi Truth Social er ment som en plattform primært for hans egne fans.

– Vi vil ha frihet og rettferdighet, og jo mer vi kan holde åpent, jo bedre. Men nei, jeg ser ikke på det som konkurranse til det jeg gjør. Truth er en plattform for min stemme og mine støttespillere. Men jeg vil at alle skal komme over til Truth – konservative, liberale, hva som helst, sa Trump.

Ytringsfrihetsfundamentalist

Alt tyder på at Elon Musk ikke ville ha opprettholdt utestengelsen av Trump, da Musk allerede har uttalt at han vil fjerne begrensningene og reglene som førte til at den tidligere presidenten ble utestengt fra plattformen.

Musk har ved flere anledninger profilert seg selv som en «ytringsfrihetsfundamentalist». I en Twitter-melding publisert i forbindelse med oppkjøpet sa Musk at han håpet selv de argeste kritikerne av ham ville bli værende på Twitter, da det er dette ytringsfrihet handler om.

Donald Trump ble i fjor utestengt fra samtlige av de store sosiale plattformene, blant annet på grunnlag av anklager om å ha oppfordret til stormingen av den amerikanske kongressbygningen og for å ha spredt løgner om at presidentvalget var preget av fusk.

Hvorvidt hans eget alternativ Truth Social er liv laga, gjenstår å se. Som Digi.no rapporterte, har plattformen opplevd til dels store tekniske problemer, som blant annet har resultert i at et par av prosjektets ledende personer har forlatt Truth Social.