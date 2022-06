En av fem utsatt for sikkerhetstrusler på mobilen

Større og større deler av livene våre eksisterer på mobilen, men få er likevel bekymret for digitale angrep. I tillegg til banktjenester, sosialisering, og underholdning kan spesielt trøndere også få tilgang til all helseinformasjon på mobilene sine, som Digi.no blant annet omtalte her.

Ifølge en ny rapport fra Samsung Electronics Nordic har 22 prosent oppgitt å at de har vært utsatt for sikkerhetstrusler på mobilen. Halvparten av disse opptil flere ganger.

Bør stilles krav til teknologiselskaper

– Samtidig som teknologien vi skaper blir bedre og smartere, blir datakriminelle mer kreative i sine tilnærminger til å få tilgang til sensitive data, sier Andreas Bergqvist, nordisk produktsjef i Samsung Electronics Nordic.

Rapporten peker på at det må stilles krav til teknologiselskaper for å ivareta den digitale sikkerheten for å sikre brukernes data. Bergqvist argumenterer at selv om flertallet av sikkerhetshendelser skyldes menneskelige feil, er det kritisk at det er teknologiske løsninger som likevel beskytter brukerne.

I for eksempel Metaverset, som rapporten spør om, mener 60 prosent av respondentene at det må innføres lover og regler som begrenser det.

Bekymret for økonomisk tap

Halvparten av de som svarte på undersøkelsen var bekymret for tap av penger, mens 3 av 10 var bekymret for tar av persondata. Digi.no har tidligere rapportert at trusselaktører som regel går etter pengene når de velger seg angrepsmål, så denne bekymringen sammenfaller trolig med virkeligheten.

Rapporten Digital nærkontakt – nordmenns syn på digital sikkerhet, er gjennomført basert på en undersøkelse av Norstat på oppdrag fra Samsung. Undersøkelsen bestod av 4023 nettintervjuer fra representative utvalg av befolkningen i Sverige, Norge, Danmark og Finland. 1012 av respondentene var fra Norge.

Rapporten kan leses her.