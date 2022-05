Åtte fagforeninger mener innføringen av nytt IT-system vil gå utover sikkerheten

Hovedtillitsvalgte i Trondheim kommunes åtte fagforeninger er bekymret for pasientsikkerheten, og mener det nye IT-systemet har store tekniske svakheter. Det skriver NRK.

– Det skal være et møte mellom administrasjonen og de tillitsvalgte i morgen. Da regner jeg med de konkrete bekymringene blir gjennomgått, skriver ordfører Rita Ottervik i en melding til NRK søndag ettermiddag.

Åtte fagforeninger

Etter å ha gitt uttrykk for sin bekymring i flere møter, valgte de tillitsvalgte i Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Norsk Sykepleierforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Utdanningsforbundet, Akademikerne og Delta å sende en skriftlig bekymringsmelding til ordfører Rita Ottervik og kommunedirektør Morten Wolden.

I meldingen heter det at de er bekymret for arbeidsmiljøet og de ansattes arbeidsbelastning om helseplattformen innføres 7. mai.

De mener systemet ikke kan brukes før det har vært en grundig risikoanalyse av organisasjonens modenhet. Om innføringen går etter planen, mener de det vil gå utover pasientsikkerheten i helseregionen de kommende månedene.

«Én innbygger – én journal»

Helseplattformen i Helse Midt-Norge skal innføre et nytt, felles pasientjournalsystem ved alle sykehusene i Helse Midt-Norge.

I tillegg skal systemet inn kommunene og fastlegekontorene.

Gjennom den nye helseplattformen er Helse Midt-Norge en utprøvingsarena for det nasjonale målbildet «Én innbygger – én journal».

Helseplattformen har allerede høstet mye kritikk etter at kontrakten ble signert i 2018 med den amerikanske hyllevareleverandøren Epic systems.

Kommunedirektør Morten Wolden i Trondheim kommune sier at de valgte å gå videre med innføringen av journalsystemet, som har vært utsatt siden i fjor høst, før de mottok bekymringsmeldingen fra de ansatte.

Mulig å gjennomføre ny risikoanalyse

Wolden sier de tar bekymringene fra de ansatte på største alvor. Ifølge ham går de inn i møtene mandag med åpent sinn.

Det er viktig for dem å høre hvordan de tillitsvalgte underbygger argumentasjonen i bekymringsmeldingen, sier han.

Helse- og velferdsdirektør Wenche Dehli mener det er forsvarlig å gå i gang med innføringen av Helseplattformen 7. mai. Hun sier at kommunen nå jobber for å gjøre fagforeningene trygge på at løsningen er forsvarlig å bruke.

Kommunedirektør Wolden sier til NRK at det er mulig å gjennomføre enda en risikoanalyse før innføringen 7. mai.

– Vi setter ikke i gang uten at vi er trygge på at det går bra, sier han.