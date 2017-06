En av nåtidens største teknologer er død. Utviklet den første hjemme-PCen på bare tre måneder

Elektroingeniøren Charles Thacker døde i sitt hjem i Palo Alto mandag. Han ble 74 år gammel. 74-åringen har vært en prominent skikkelse ved Xerox' Palo Alto forskningssenter (PARC) i en årrekke. Det skriver Arstechnica.

Thacker hadde blant annet en finger med i spillet da Ethernet-teknologien ble utviklet i 1980 ved forskningssenteret som befinner seg i delstaten California i USA. Ethernet ble først standardisert i 1983 igjennom IEEE 802.3, og utkonkurrerte dermed teknologier som IBMs Token ring, FDDI og ARCNET.

Sentral i utviklingen av «The Alto»

På 70-tallet var også den avdøde 74-åringen en sentral skikkelse i utviklingen av den første datamaskinen som var ment for hjemmemarkedet.

– Maskinen var det som satte startskuddet for hjemme-PC-markedet de neste 45 årene. Utrolig nok ble maskinen bygd av Thacker på bare tre måneder. Vi pleide å si at Charles bare kastet delene opp i luften, før de falt ned igjen som «The Alto», sier Alan Kay til The New York Times.

Key var også en sentral skikkelse i utviklingen av den første personlige datamaskinen sammen med Butler Lampson og Robert Taylor.

Inspirerte Steve Jobs

«The Alto» ble utviklet på bare tre måneder, og nyvinningen ble en realitet på grunn av Intels første lavprisede rambrikker ved navn «Intel 1103».

Som 24-åring besøkte Steve Jobs PARC-senteret, og fikk ta maskinen i nærmere øyesyn. Den episoden har i ettertid blitt beskrevet som det kreative dyttet Jobs trenge for å skape den første Machintosen som først ble lansert i 1984.

Xerox Alto blir beskrevet som hjemme-PCens stamfar. Foto: Wikimedia

Senere skulle Thacker bli en sentral skikkelse i utviklingen av de første nettbrettene. Allerede i 1968 jobbet han og Key sammen om nettbrettet «Dynabook».

De to pionerne hadde en idé til en maskin som kunne være oppkoblet uansett hvor brukeren befant seg.

Det første nettbrettet ble ingen suksess

I 1997 begynte den nå avdøde 74-åringen å jobbe hos Microsoft, skriver The New York Times.

Der skulle han senere få ansvaret for produktdesignen av IT-gigantens første nettbrett. Men nyvinningen ble ikke noen suksess på grunn store teknologiutfordringer.

Nettbrettet hadde verken god nok skjerm eller lagrings- eller batterikapasitet. Prosessorarkitekturen som fantes var heller ikke noe å skryte av, og nettbrettet floppet derfor stort.

A. M. Turing-prisen

I 2009 mottok Thacker IT-miljøets «Nobelpris» – A. M. Turing-prisen – for sitt arbeid med «The Alto».

Historiker Thomas Haigh ved universitetet i Milkwaukee omtalte da prisutdelingen som «noe ekstraordinært».

– «The Alto» var helt spesielt da den ble lansert på 1970-tallet. Den hadde kraften, grafisk brukergrensesnitt, høyoppløselig skjerm, internettoppkobling og mus. Resten av bransjen brukte de neste 15 årene på å nå opp til samme nivå.

– Selvfølgelig skal Alan Kay og Butler Lampson ha mye av æren for suksessen, men uten Thackers involvering ville denne maskinen aldri vært en realitet, har den amerikanske historikeren uttalt til Arstechnica.