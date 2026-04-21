En relativt ukjent mann skal tette Apples KI-gap: «Ingen ny Steve Jobs»

John Ternus (50) tar over som leder for et av verdens mektigste selskaper 1. september og er foreløpig temmelig ukjent for omverdenen. Hvem er han?

Han er i hvert fall «ingen ny Steve Jobs», skal vi tro en Apple-leder Bloomberg siterer. Apple-lederen beskriver Ternus som en «produktperson med politisk teft». Han forventes å videreføre Tim Cooks strategi uten de helt store krumspringene.

Cook tok over sjefsstolen for Steve Jobs i 2011 – mannen bak selskapets mest lukrative produkt noensinne, nemlig Iphonen. Cook bygget opp forsyningskjeder, tjenester og tilleggsprodukter til smarttelefonen som har gitt billioner av dollar i inntekter. Ternus har jobbet for dem begge.

Hvis Jobs var en produktvisjonær og Cook en forsyningskjedeguru, er Ternus en maskinvaresavant som befinner seg et sted midt imellom, skriver The Wall street Journal (WSJ).

– John Ternus har hodet til en ingeniør, sjelen til en innovatør og hjertet til å lede med integritet og ære, sier Cook i en pressemelding.

Kom seg helskinnet gjennom

Ternus har jobbet i Apple i 25 år. Hans første prosjekt i selskapet var å utvikle «Cinema Display», en diger monitor.

Senere ble han plukket ut til å jobbe med utviklingen av Airpods, en av Apples mest populære tilleggsprodukter i dag. Prosessen var preget av krangler som blant annet gikk ut på hvordan man skulle klare å holde de trådløse øreproppene tilkoblet Bluetooth.

Én ansatt forlot selskapet, en annen endte opp i Kina, mens Ternus kom seg helskinnet gjennom konfliktene.

WSJ skriver at Ternus har en høy stjerne hos ansatte i Apple. Mange beskriver han visstnok som en «supersnill fyr». Han skal være glad i å ha direkte kontakt med utviklere i stedet for mellomledere og beskrives som en sindig og diplomatisk ledertype.

Rask i porsche – treg på KI

På fritiden kjører han billøp i porschen sin, med respektable rundetider for en amatør. Selskapet hans har derimot vært treg til å investere i generativ kunstig intelligens og integrere det i produktene sine. Det har Apple fått kritikk for av investorene sine. Å snu dette blir en av Ternus utfordringer.

I pressemeldingen fra selskapet, sier Ternus at det har vært et privilegium å bidra til å forme produktene og opplevelsene som har endret så mye av hvordan vi samhandler med verden og med hverandre. Han lover å «lede selskapet videre i tråd med verdier og visjonen som har definert Apple hittil».