En rimelig mobil som har mye til felles med de kostbare konkurrentene – inkludert 5G

Det å ha 5G har vært et kjennetegn på mobiler i premiumsegmentet. Det kan være over nå når OnePlus lanserer nye Nord. Det er en rimelig mobil med mange egenskaper vi kjenner fra de kostbare konkurrentene. Inklusive 5G.

OnePlus har etter hvert gjort seg gjeldende i Norden, men på verdensbasis er de knøttsmå. Selskapet eies av samme selskap som også står bak større mobilprodusenter som Oppo og Vivo, så de har mye i ryggen, og de vokser raskt. Likevel figurerer de ennå i samlegruppen «andre produsenter» hos analyseselskaper som måler global markedsandel.

Det hjelper selvfølgelig godt at USA legger hindre i veien for Huawei. Det gjør at andre merker kan vokse. Også andre kinesere som OnePlus.

Nord

Flat skjerm: OnePlus Nord har en flat OLED-skjerm i stedet for en som buer over kanten. Men den har 90 Hz oppfriskning Foto: OnePlus

Etter at OnePlus tidligere i år laserte sin toppserie OnePlus 8 med 5G er Nord litt nedtrimmet. Men ikke veldig mye. Den største forskjellen er kanskje at den bruker den billigere Qualcomm-prosessoren Snapdragon 765G 5G i stedet for topputgaven Snapdragon 865. Begge er hvasse saker, men 865 er selvfølgelig best når det gjelder avanserte spill. Om vanlige brukere merker forskjellen er tvilsomt.

Det kan se ut som om Qualcomm har oppdaget at markedet for rimeligere prosessorer er interessant, og at Snapdragon 765 er noe å satse på. Den utgaven som sitter i Nord er 30 prosent raskere enn den foregående modellen og har en egen AI-motor, som skal gi bedre spillytelse.

Kameraer nok

Nord har fått et Sony-sensorbasert hovedkamera med optisk stabilisering, som i hvert fall på papiret ligger mellom de to toppmodellene 8 og 8 Pro. Alle har 48 MP, men sensoren er litt større enn på 8 og litt mindre enn på 8 Pro.

Flyttet. OnePlus Nord har fått kameraene på siden i stedet for på midten som sine mer kostbare storebrødre. Foto: OnePlus

Ifølge OnePlus har Nord fått ny programvare som vesentlig forbedrer fotografering i mørket.

Ultravidvinkelen ser 119 grader, og det er mer enn storebrødrene, men dette kameraet har en 8 MP sensor mot 16 og 48 MP på de to andre. I tillegg finner vi det samme 5 MP makrokameraet som på 8. Nord har fått et 5 MP dybdekamera for perfekte bokeh-bilder, noe som 8 ikke har.

På fronten finner vi to selfiekameraer, mens 8-erne har ett. Det vanlige selfiekameraet har 32 MP, men det får assistanse av et på 8 MP for å ta ultravidvinkelbilder på 105 grader.

OLED-skjerm

Skjermer med OLED er vanlig i denne prisklassen og Nord har selvfølgelig en slik. Oppløsningen på 1080 ganger 2400 gir et aspektforhold på 20:1. I motsetning til 8 og 8 Pro er dette en helt flat skjerm på 6,44 tommer som ikke buer litt over kanten.

OnePlus var pioner på 90 Hz skjermoppfriskning, og Nord har selvfølgelig det. Stort sett alle kostbare mobiler lanseres nå med 90 eller 120 Hz skjerm.

Skjermen inneholder også fingeravtrykksensoren.

Mono

På lydsiden kan vi konstatere at OnePlus nøyer seg med én høyttaler der åtterne har to. Det blir monolyd der i gården.

Stor tank

Batteriet i Nord er på 4,115 Ah, litt mindre enn i 8, men nok til å gi veldig lang batterilevetid. Laderen er den samme som på 8-enerne og gir 30 watt, noe som fyller opp batteriet temmelig kvikt. For ikke å slite ut batteriet med hurtiglading vil en algoritme lære seg hvordan brukeren lader om natten. Da begrenses ladestrømmen når den likevel har mange timer å gå på.

Rimelig

Den billigste utgaven av Nord har en pris på hyggelige 4690 kroner. Da har den 8 GB RAM og 128 GB lagringsminne. Legger man på en tusenlapp får man 12 GB RAM og 256 GB lagringsminne. Telefonen har ikke spor for microSD-kort så det kan være lurt å vurdere lagringsbehovet før man bestemmer seg for utgave.

Buds

Apple-aktige: OnePlus er ikke de eneste som har kopiert Apples mikrofonpinner i øreproppene. Foto: OnePlus

Som de fleste mobilprodusenter har oppdaget, er det mye penger i trådløse ørepropper. Nye OnePlus Buds er i den rimelige klassen med en pris på 999 kroner. De har fått det selskapet kaller Warp Charge-teknologi som skal gi ti timer musikkavspilling etter bare 10-minutters lading i etuiet.

Hver av proppene har tre mikrofoner som bridrar til å redusere støy fra omgivelsene. Høyttalerne er på 13,4 mm og er det burde borge for god bassgjengivelse.

Buds skal tåle vannsprut fra alle retninger, men det betyr neppe svømmeturer.

Snart i butikk

OnePlus Nord blir tilgjengelig i tre ulike farger, Blue Marble, Gray Onyx og Gray Ash. Telefonene og OnePlus Buds blir tilgjengelig hos Elkjøp, Telia og Komplett fra 4. august 2020.