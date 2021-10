Endelig får Vivaldi støtte for progressive webapper

Versjon 4.3 av den norske nettleseren Vivaldi ble gjort tilgjengelig i dag. Den kommer med en rekke større og mindre nyheter, blant annet knyttet til personvern.

Den kanskje mest etterlengtede nyheter er støtten for PWA-er (Progressive Web Apps), en mulighet til å kjøre webapper på brukerenheten omtrent som om de skulle være installerte applikasjoner. Flere andre nettlesere har hatt støtte for dette lenge, mens Vivaldi altså har manglet slik funksjonalitet.

Vanntett skille

Nytt i denne versjonen av nettleseren er at OAuth-login-funksjonen i de innebygde klientene for epost, kalender og feed, ikke lenger er felles for disse delene og resten av nettleseren. Dette gjør at brukerne for eksempel kan logge inn på Gmail med epostdelen, uten å være innlogget hos Google i resten av nettleseren. Hensikten er å gjøre det vanskeligere for Google å fotfølge brukere på tvers av tjenester.

Vil ikke avsløre uvirksomme brukere

Vivaldi Technologies sier også nei til et webrelatert programmeringsgrensesnitt som for noen dager siden ble introdusert i Chromium-rammeverket - som Vivaldi bygger på. Dette heter Idle Detection API og kan varsle webapplikasjoner dersom brukeren er uvirksom, basert på manglende aktivitet med mus, tastatur eller berøringsskjerm, at brukeren har flyttet fokus til en annen skjerm, eller ved at skjermen er låst eller en skjermbeskytter er i gang.

Vivaldi Technologies mener dette kan misbrukes til adferdssporing, og at det er urettferdig å forvente at brukerne forstår personvernimplikasjonene de utsetter seg for ved å tillate nettsteder å benytte dette. Selskapet har derfor valgt å deaktivere støtten. Brukere som likevel ønsker denne støtten i Vivaldi, kan overstyre dette ved hjelp av en innstilling.

De øvrige nyhetene handler stort sett om forbedring eller utvidelse av eksisterende funksjonalitet, slik som oversettelse til/fra ytterligere 68 språk, mer brukervennlig oppsett av synkroniseringen av brukerdata, forbedret panel for nedlastinger, i tillegg til at vedlegg til epost nå kan dra-og-slippes.