Endelig har USAs atomvåpenstyrker kunnet legge bort diskettene

En kan mene hva en vil om atomvåpen, men skal en først ha dem, så er det viktig at de og kontrollsystemene rundt dem, er pålitelige. Samtidig er det klart at noen av disse systemene begynner å bli veldig gamle og er delvis basert på fullstendig avleggs teknologi.

SACCS-systemet som nå kan få data og oppdateringer fra flashminne i stedet for fra digre disketter. Foto: U.S. Department of Defense

Dette gjelder blant annet et system som koordinerer driftsfunksjonaliteten til USAs atomvåpenstyrker. Dette kalles for Strategic Automated Command and Control System (SACCS) og skal være ett av flere overlappende systemer som brukes til å sende ordrer fra atomvåpen-kommandosentrene til styrkene i felten.

Nettstedet C4ISRNET omtaler SACCS som et meldingssystem fra Dr. Strangelove-perioden.

«Floppy disk»

I 2016 kom det en rapport som hvor det opplyses at SACCS er fra 1970-tallet, basert en IBM Series/1 minidatamaskin og bruker åttetommers disketter med en kapasitet på 80 kilobyte. I rapporten heter det at systemet gradvis skal moderniseres i perioden 2017 til 2020, da det skal være helt erstattet. I hvilken grad dette har blitt gjennomført til nå, er ikke offentliggjort.

Fram til juni i år, skal systemet vært avhengig av de nokså upålitelige diskettene, men til C4ISRNET sier oberstløytnant Jason Rossi ved USAFs 595th Strategic Communications Squadron at diskettene nå er skiftet ut med det han omtaler som en svært sikker lagringsløsning basert på ikke-flyktig minne («solid state»).

– Jeg spøker med folk og sier at det er flyvåpenets eldste IT-system, men det er alderen som står for sikkerheten. Du kan ikke hacke noe som ikke har en IP-adresse, hevder han.

– Det er et veldig unikt system. Det er gammelt, og det er veldig bra, sier Rossi.

Elleve forskjellige, mobile lagringsenheter, hvor de nyeste rommer flere hundre tusen ganger så mye data som de eldste, til tross for at de er mye mindre. En åttetommers diskett ligger underst til venstre. CC BY 2.0) Foto: Avaragado/Flickr

Selv om disketter kan være svært følsomme for ytre påvirkning, er det ikke først og fremst disse som er årsaken til at SACCS nå moderniseres. Viktigere er det at det er vanskelig å finne reservedeler til slike gamle systemer, det meste av koden er skrevet i assembly-språk og IT-personell som utdannes i dag har knapt noen kunnskaper om slike systemer.