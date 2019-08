Microsoft vil gjøre ExFAT tilgjengelig for Linux-kjernen

I 2006 introduserte Microsoft et filsystem som er spesielt optimalisert for flashminne-baserte lagringsenheter. Dette kalles for ExFAT (Extended File Allocation Table) og er delvis basert på FAT-filsystemet som opprinnelig ble designet for bruk på disketter. Dette kom i 1977.

ExFAT har blitt vedtatt som standard filsystem på minnekort av typen SDXC med kapasitet på 32 gigabyte eller mer. Fordi Microsoft har patentert deler av teknologien som ExFAT er basert på, må produktleverandører kjøpe lisens av Microsoft for å kunne inkludere offisiell støtte for filsystemet.

En slik lisens er uaktuell for mange, blant annet for ikke-kommersielle Linux-distribusjoner og selve Linux-kjernen.

Patentpakt

Nå ønsker Microsoft å endre dette. For det første har selskapet nå gjort den tekniske spesifikasjonen for ExFAT offentlig tilgjengelig. I tillegg lover selskapet å støtte at ExFAT-støtte eventuelt inkluderes i Linux-kjernen ved å gjøre patentene tilgjengelige for Linux gjennom en defensiv og ikke-aggressiv patentpakt i regi av Open Invention Network (OIN) og selskapets Linux System Definition.

OIN eier også kan benyttes royaltyfritt av alle organisasjoner som forplikter seg til ikke å håndheve patentene sine overfor Linux-fellesskapet. Selskapet ble grunnlagt av IBM, NEC, Philips, Red Hat, Sony og Suse i 2005. I ettertid har også Google og Toyota kommet inn på eiersiden.

OIN-fellesskapet har mer enn 3000 virksomheter som medlemmer og lisensinnehaver. Microsoft meldte seg inn i fjor høst og gjorde da hele selskapets patentportefølje tilgjengelig for OIN-medlemmene.

Helomvending

Knapt noen har kunnet unngå å legge merke til Microsofts helomvending når det gjelder synet på Linux og åpen kildekode. Tidligere var selskapet blant svært ivrige i forsøket på å tjene penger på andres aktørers bruk av Linux, ikke minst Android, gjennom lisensiering av selskapets relevante patenter.

Om Microsoft kanskje ikke helt har sluttet med dette ennå, så har Linux og annen åpen kildekode-programvare med årene blitt en viktig del av selskapet forretningsvirksomhet, og da spesielt i forbindelse med nettskytjenestene.

Til ZDNet sier en representant for Microsoft at selskapet selv ikke planlegger å lage kildekoden som er nødvendig for at Linux-kjernen skal støtte ExFAT. Dette blir det eventuelt opp til andre OIN-medlemmer å gjøre, basert på den tekniske spesifikasjonen som altså nå er tilgjengelig. Formelt blir dette først mulig når den neste utgaven av Linux System Definition blir utgitt i første kvartal av 2020.