Endelig har Windows Server fått offisiell SSH-støtte

Allerede i 2006 skal det ha blitt foreslått å utstyre Windows med støtte for den mye brukte SSH-protokollen (Secure Shell), som blant annet tilbyr kryptert fjerntilgang til andre datamaskiner. I mange år har SSH vært essensielt i forbindelse med fjernadministrasjon og filoverføring mellom Unix-lignende systemer som Linux og OpenBSD. Men med datidens kultur hos Microsoft ble dette forslaget avvist.

I 2015, derimot, var mye blitt endret. Da hadde blant annet Microsofts Satya Nadella kunngjort at Microsoft elsker Linux. Derfor ble det på nytt foreslått at Windows skulle få offisiell støtte for SSH. Denne gangen gikk forslaget gjennom og det ble etablert et samarbeid med OpenSSH-prosjektet om å støtte SSH med PowerShell.

For et år siden hadde den OpenSSH-baserte SSH-støtten kommet på plass (Digi ekstra) som et frivillig tillegg til Windows 10. Fra og med Windows 10 1803 har OpenSSH vært offisielt støttet av Microsoft. Men ikke i Windows Server.

Windows Server 2019

Denne uken kunngjorde Microsoft at Windows Server 2019 har fått offisiell støtte for OpenSSH. Fortsatt dreier det seg om en valgfri komponent. Den inkluderer blant annet klient- og serververktøyene som er nødvendig for sikker fjerninnlogging, samt verktøy for kryptert filoverføring (SFTP) og administrasjon av nøkkelpar.

Microsoft skriver at det å legge OpenSSH til Windows Server 2019 vil gjøre det mulig for virksomheter å bruke et konsistent sett med verktøy til å fjernadministrere servere som fungerer på tvers av et bredt spekter av operativsystemer.

Det er nok likevel riktigere å si «et enda bredere utvalg», det knapt har knapt vært noe annet serveroperativsystem enn Windows Server som ikke har hatt støtte for SSH temmelig lenge.

Instruksjoner om hvordan OpenSSH installeres og konfigureres på Windows 10 og Windows Server 2019, finnes på denne siden.