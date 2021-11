Enighet om sentral tilsynsmyndighet for nye europeiske tech-reguleringer

Representanter fra EU-landene har i et formøte til forhandlingene om Digital Markets Act (DMA) blitt enige om EU-kommisjonens forslag om håndhevelse av de nye tech-reguleringene. Det melder Reuters.

Men medlemslandene blir ikke helt satt til side. Konkurransemyndigheter i medlemslandene skal få gjennomføre etterforskningstiltak.

Vil regulere portvaktene

DMA skal regulere og begrense makten til selskaper som kontrollerer tilgangen til viktige plattformer og store mengder data, i tillegg til å ha en sterk posisjon økonomisk og på markedet. Amazon, Apple, Google og Facebook er gode eksempler, som millioner av Europeere bruker både til jobb og privat.

Slike portvakter har mye makt over små selskaper, forbrukere og nystartede teknologiselskaper, og kan bli flaskehalser mellom bedrifter og kundene deres, mener EU-kommisjonen. Regelverket skal sørge for et så rettferdig marked som mulig og kommer til å liste opp en rekke påbud og forbud.

DMA er ventet å bli vedtatt sammen med Digital Services Act i slutten av november.

Sentral tilsynsmyndighet

Franske og tyske konkurransetilsyn har argumentert for mer makt og en større rolle til hvert lands egne tilsynsmyndigheter.

Franske myndigheter har vært spesielt aktive, og delt ut millionbøter for brudd på konkurranse-regler til både Google og Apple.

Nå har det likevel blitt enighet om å gi EU selv rollen som eneste håndhever.

– Kommisjonen er den eneste myndigheten med fullmakt til å håndheve denne loven, står det i dokumentet som var grunnlag for enigheten i møtet.

Landenes egne konkurransetilsyn får kun underordnede roller, og kan gjøre forberedende arbeid.

For å støtte kommisjonen, kan medlemslandene gi kompetente myndigheter som håndhever konkurransereglene fullmakt til å gjennomføre etterforskningstiltak for mulige brudd på forpliktelser av portvakter, heter det i dokumentet.

EU-landene kan be kommisjonen om å åpne etterforskning, men EU-kommisjonen forbeholder seg retten til å avgjøre om de skal åpne etterforskning eller ikke ut ifra eget skjønn.