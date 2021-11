Gjør seg klar til å stramme grepet om teknologi-kjempene

Det er like greit å lære seg forkortelsene DSA og DMA først som sist. Digital Services Act og Digital Markes Act er EUs svar på amerikanske teknologiselskapers makt på europeisk jord.

25. november er det ventet at forhandlingene resulterer i enighet om EUs nye reguleringer, melder Reuters. Men interne diskusjoner kan forsinke innføringen.

De to reguleringene ble lansert før jul i fjor og skal ifølge EU-kommisjonen gi europeere en tryggere digital hverdag og et mer rettferdig marked for nye og små bedrifter.

27 land skal bli enige om reglene. Hvor mye reguleringsmyndighet som skal legges til landet som er vertskap for teknologigigantenes Europa-kontor, er blant de vanskelige punktene.

EU vil forbeholde seg retten til å skrive ut saftige bøter.

En mulig slutt på overvåkingsbasert reklame

The Digital Services Act skal regulere alle plattformer som er markedsplasser, sosiale medier, plattformer for deling av ulike typer innhold, app-butikker og booking-plattformer.

Snart må selskapene gjøre mer for å hindre ulovlig innhold og desinformasjon på plattformene sine. De største plattformene vil måtte dele data med forskere og ta større ansvar enn tidligere for at plattformene ikke brukes til ulovligheter.

Overvåkingsbasert markedsføring er også ventet å få seg en smell med de nye reglene. Algoritmene som brukes, må være transparente. Det norske forbrukertilsynet er et av flere organ som har tatt til orde for et totalforbud mot overvåkingsbasert reklame.

Vil regulere portvaktene

The Digital Markets Act regulerer såkalte portvakter. Selskaper er å regne som portvakter når de kontrollerer tilgangen til viktige plattformer og store mengder data i tillegg til å ha en sterkt økonomisk posisjon og en sterk markedsposisjon over tid. Amazon, Apple, Google og Meta er typiske eksempler.

Slike portvakter har mye makt over små selskaper, forbrukere og nystartede teknologiselskaper, og de kan bli flaskehalser mellom bedrifter og kundene deres, mener EU-kommisjonen. Regelverket skal sørge for et så rettferdig marked som mulig og kommer til å liste opp en rekke påbud og forbud.

Reglene skal blant annet sørge for at selskaper som bruker plattformene får tilgang til egne data, kan følge egne annonser og sende kunder fra de store plattformene inn i andre løsninger. De skal også hindre at de store plattformene bruker makten sin til å ekskludere selskaper eller rangere egne tjenester høyere på egne plattformer.

Tilsynsmyndighet

Hvem som skal ha reguleringsmyndighet, er et av de utestående temaene som skal diskuteres i et forberedende møte 8. november.

I dag er det opp til Irland å holde øye med både Facebook, Google og Apple, fordi selskapene har sine europeiske hovedkvarter der. En del land har uttrykt misnøye med Irlands innsats og ønsker mer makt og mulighet til å stanse teknologiselskaper som bryter med europeisk lovgivning.

Det er ventet at EU-parlamentet vil støtte EU-kommisjonens forslag om en sentral DMA-tilsynsmyndighet.