Er det riktig at iPhone blir tregere over tid? Nå har noen faktasjekket påstanden

Det har vært påstått at Apple med vilje har gjort gamle iPhone-modeller tregere, for å få folk til å ønske å kjøpe de nyeste telefonene fra selskapet. Men er det egentlig slik?

Nå har selskapet Futuremark sammenlignet mer enn hundre tusen ytelsesmålinger for sju ulike iPhone-modeller, på tvers av tre forskjellige versjoner av iOS. Futuremark lager programvare som måler ytelsen til mobiltelefoner, og står bak blant annet testprogrammet 3DMark som brukes av svært mange medier til ytelsestesting.

3DMark-versjonen som er brukt kalles Slingshot Extreme, og setter telefonene på en ganske tøff prøve ved å kjøre en rekke CPU- og GPU-intensive ytelsestester. Testprogrammet finnes både til iOS og Android.

Ingen tegn på at telefonene blir tregere

Ifølge ytelsestestene fra Futuremark er det ingenting som tyder på at Apple med vilje gjør gamle iPhone-modeller tregere over tid.

Selskapet så først på ytelsestallene for iPhone 5S fra april 2016 og frem til september i år. I løpet av perioden ble telefonene oppgradert først fra iOS 9 til iOS 10, og nå nylig til iOS 11. Målingene for både GPU-ytelse og CPU-ytelse viste seg å være forholdsvis konsistente over tid – og iOS-oppgraderingene hadde ingen signifikant innvirkning på telefonens ytelse.

(Artikkelen fortsetter under)

GPU-ytelsen for iPhone 5S ved tre ulike iOS-versjoner. iOS 11 er i oransje, iOS 10 i blått, iOS 9 i grått. Foto: Futuremark

Heller ikke ytelsesmålingene for iPhone 6, 6S og 7 viste noen nevneverdig endring i ytelse over tid, eller ved oppgraderinger til nye iOS-versjoner. GPU-ytelsen holdt seg ganske stabil, mens grafen for CPU-ytelse viste en svak reduksjon over tid – muligens på grunn av små iOS-oppdateringer eller andre faktorer. Men endringene er så små, at Futuremark anser det for usannsynlig at brukerne vil merke det.

(Artikkelen fortsetter under)

CPU-ytelsen for iPhone 5S ved tre ulike iOS-versjoner. iOS 11 er i oransje, iOS 10 i blått, iOS 9 i grått. Foto: Futuremark

Så hvorfor mener vi gamle iPhone-er blir tregere?

«Våre ytelsestester viser at, i stedet for å bevisst degradere ytelsen til gamle modeller, gjør Apple faktisk en god jobb med å supportere gamle enheter med jevnlige oppdateringer som gjør at man beholder et konsistent ytelsesnivå på tvers av iOS-versjoner», skriver Futuremark.

Selskapet utelukker imidlertid ikke at det er faktorer som gjør at vi føler at gamle telefoner blir tregere over tid. Det ene er den psykologiske effekten, at man vet at det finnes en raskere og bedre modell – og at det alene kan gjøre at din egen telefon føles utdatert.

En annen – og isåfall reell effekt – kan være at nye iOS-versjoner kan komme med enkelte nye funksjoner som bruker mer ressurser og krever mer prosesseringskraft. Noe av skylden kan også ligge hos app-utviklerne. De som utvikler apper optimaliserer dem gjerne for de nyeste iPhone-modellene, og disse kjører kanskje ikke like bra på telefoner med eldre maskinvare. Det kan også være at apper utviklet for tidligere versjoner av iOS ikke utnytter optimaliseringer som er gjort i senere iOS-versjoner.

Vi har testet Apples nyeste iPhone 8 Plus-modell – les testen her »

Lyst på noe annet? Vi har prøvd Samsung Galaxy Note 8 – den tar neppe fyr »