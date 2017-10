PRØVEKJØRT: Apple iPhone 8 Plus / iPhone 8

Apple iPhone 8 Plus Størrelse: 158,4 x 78,1 x 7,5 mm

Vekt: 202 gram

Skjerm: 5,5" LCD, 1920x1080, 1300:1 kontrast, True Tone, 625 cd/m2 maks lysstyrke

Maskinvare: Apple A11 Bionic, 64-bit CPU med seks kjerner og Apple-GPU med tre kjerner.

Lagringsplass: 64 eller 256 GB Kamera: To 12 megapiksel-hovedkameraer (ett tele og ett vidvinkel), f/1,8 (vidvinkel) og f/2.8 (tele). 2X optisk zoom og 10X digital zoom. Optisk bildestabilisator. 7 megapiksel frontkamera. Operativsystem: iOS 11

Annet: Trådløs lading (Qi), 802.11ac m/MIMO, Bluetooth 5.0,

Batteri: 2691 mAh (10,28 Wh)

Pris: 64 GB kr 8890, 256 GB kr 10.590

Da Apple lanserte nye mobiltelefoner tidligere i september, lanserte de hele tre nye modeller – hvorav iPhone X (uttales «iPhone ti») er toppmodellen. IPhone X kommer imidlertid ikke før senere i år. De to andre modellene som ble lansert er iPhone 8 og iPhone 8 Plus (Apple hoppet med andre ord bukk over iPhone 7S).

Vi har nå fått inn iPhone 8 Plus til test, og har brukt telefonen et par dager. Telefonen er med unntak av størrelsen og enkelte kamerafunksjoner lik som iPhone 8 – så denne testen er aktuell enten du har tenkt å kjøpe den store eller lille modellen. Vi påpeker underveis i artikkelen der det er forskjeller.

I motsetning til iPhone X, som har fått en helt ny og annerledes design, ligner iPhone 8 og 8 Plus veldig på forgjengerne iPhone 7 og 7 Plus. Begge de vanlige modellene har en 4,7-tommers skjerm med oppløsning på 750 x 1334 punkter, mens iPhone 8 Plus har samme skjermstørrelse som iPhone 7 Plus – altså en 5,5-tommer med en oppløsning på 1080 x 1920 punkter. Det er «3D Touch», slik at du får opp alternative funksjoner ved å trykke hardt på enkelte menyelementer eller ikoner.

IPhone 8 Plus. Foto: Kurt Lekanger

I likhet med forgjengerne er også iPhone 8 og 8 Plus vanntette. Telefonene fås for øvrig i tre ulike farger; sølv, stellargrå, og en ny og ganske lekker gullfarge (den vi har testet, og som vises på bildene).

Samme skjerm – bedre fargegjengivelse

Nytt er imidlertid at skjermene i begge telefonene har fått det Apple kaller «True Tone». Det betyr at en sensor måler lyset i omgivelsene og automatisk tilpasser skjermens fargetemperatur slik at bildet på skjermen skal virke mest mulig naturtro. Funksjonen kan skrus av i innstillingene om du ønsker.

Skjermoppløsningen på både iPhone 8 og 8 Plus er vesentlig dårligere enn på de beste skjermene til konkurrentene, men det betyr ikke at Apple-skjermen ikke fremstår som sylskarp. IPhone 8 ligger på 326 punkter per tomme, mens tilsvarende for Samsung Galaxy S8 er 570 punkter per tomme (S8 har en 5,8-tommer med oppløsning på 1440 x 2960 punkter). iPhone 8 Plus har en punkttetthet på 401 punkter per tomme. Ved vanlig mobilbruk legger du imidlertid neppe merke til det, oppløsningen er såpass god at det skal godt gjøres å se bildepunktene. Men putter du en iPhone 8/8 Plus og en Samsung Galaxy S8 i en VR-brille der punktene forstørres opp på grunn av linsene i brillene, da er forskjellen veldig godt merkbar.

IPhone 8 Plus har en lyssterk skjerm som fungerer fint også i solen. Foto: Kurt Lekanger

Skjermen på iPhone 8 og iPhone 8 Plus er svært lyssterk, og bildekvaliteten er som vi forventer fra Apple – altså veldig god.

Foran på telefonen finner vi den samme fingeravtrykksleseren («Touch ID») som Apple har brukt i iPhone 7. Det er ingen fysisk knapp med bevegelige deler, men et nedsunket område som vibrerer når du trykker den, slik at du får følelsen av å trykke. I iPhone X, som kommer senere i år, er fingeravtrykksleseren fjernet helt til fordel for ansiktsgjenkjenning.

IPhone 8 Plus og 8 mangler hodetelefonutgang. Telefonens innebygde høyttalerne skal for øvrig ha blitt forbedret sammenlignet med iPhone 7. Foto: Kurt Lekanger

Det er ingen 3,5 mm hodetelefonutgang, men det følger med Apple-ørepropper med Lightning-kontakt. Når du bruker dette får du ikke ladet telefonen samtidig, med mindre du bruker trådløs lading (mer om det senere). Så vi anbefaler at du kjøper trådløse hodetelefoner eller ørepropper. Det følger også med en overgang fra 3,5 mm minijack til Lightning.

Imponerende ytelse

IPhone 8, 8 Plus og X er alle utstyrt med Apples nyeste systembrikke, en 64-bits Apple A11 Bionic med 4,3 milliarder transistorer. Forgjengerne iPhone 7 og 7 Plus benytter en A10 Fusion-brikke. A11 Bionic inneholder seks prosessorkjerner, hvorav to av kjernene ifølge Apple skal være 25 prosent raskere enn A10, mens de fire øvrige kjernene er 70 prosent raskere. Også grafikkprosessoren (GPUen) er raskere, naturligvis. 30 prosent raskere enn den som sitter i A10, ifølge Apple.

Konkurrentene er også på banen: Huaweis nye mobilbrikke får innebygget AI

A11 har også en bildeprosesseringsdel, noe som skal gi raskere autofokus til kameraet i dårlig lys, og mindre bildestøy.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

iPhone 8 Plus i gull-utgave. Fargene er ganske duse. Foto: Kurt Lekanger

Ytelsestester bekrefter at A11 Bionic har svært god ytelse – faktisk banker iPhone 8/8 Plus de fleste konkurrerende telefoner med solid margin i de fleste ytelsestester, blant annet Samsung Galaxy S8 og Sony Xperia XZ Premium. Vi har ikke gjort egne ytelsestester, men viser til målinger Tek.no har gjort – der iPhone 8 Plus oppnår i overkant av 64.000 poeng i 3DMark Ice Storm Unlimited, mot 36.132 for iPhone 7 Plus, 28.940 for Samsung Galaxy S8+ og 40.022 for Sony Xperia XZ1. I andre tester, som Geekbench 4, er overtaket i ytelse like imponerende.

Den store nyheten: trådløs lading

Vi nevnte at iPhone 8 og 8 Plus ligner veldig på iPhone 7 og 7 Plus. Det er med unntak av én ting: Baksiden er laget i glass i stedet for aluminium. Årsaken er at Apple endelig har kommet med trådløs lading, slik at du bare kan legge telefonen oppå en ladeplate når du begynner å gå tom for strøm. Ulempen med glass på baksiden er selvfølgelig at du dobler risikoen for knust glass om du skulle miste telefonen i bakken. Apple hevder imidlertid at glasset er sterkere enn glasset de har brukt tidligere.

IPhone 8 og 8 Plus støtter trådløse ladere av Qi-typen. Foto: Kurt Lekanger

Når Apple lanserer noe pleier det ofte å være proprietært og sært, så det er en positiv overraskelse at Apple har valgt å gå for Qi-standarden for trådløs lading. Dette er en utbredt standard som brukes av mange andre telefoner, og siden de har valgt Qi finnes det også et stort antall tredjeparts ladeplater å få kjøpt. Qi-ladere finnes også i enkelte flyplasslounger, og til og med innebygget i noen Ikea-møbler. Apple kommer selv med en trådløs ladematte (AirPower), men denne dukker ikke opp før i 2018.

Nytt er også at iPhone 8/8 Plus støtter hurtiglading. Men da er det ganske idiotisk at det ikke følger med en ladeadapter som støtter dette. For å få hurtiglading må du bruke en kraftigere lader med USB Type-C, av den typen du får med de nyeste Macbook-ene, og så bruke en overgang fra USB Type-C til Lightning-pluggen som sitter i iPhone. Da vi spurte Apple om dette under et pressearrangement i London, fikk vi til svar at det var for å holde størrelsen på ladeadapteren nede. Men Samsung har klart å lage en hurtiglader som ikke er særlig mye større enn Apples, så den forklaringen kjøper vi ikke helt. Tester gjort av Phone Arena viser at Samsung Galaxy S8 og LG G6 lader på rundt 100 minutter, mens iPhone 8 bruker 148 minutter. De har ikke tall for iPhone 8 Plus, men den har jo et større batteri – så ladetiden er antagelig enda lenger.

Det er foreløpig heller ikke hurtiglading når du lader trådløst, men dette skal komme senere med en programvareoppdatering. Du må da ha en ladeplate som leverer nok effekt.

Vi har ikke gjort noen vitenskapelige tester av batteritiden, men batteritiden skal være omtrent som for iPhone 7/7Plus, til tross for at batteriet faktisk er bittelitt mindre. Årsaken er ifølge Apple at den nye A11 Bionic-prosessoren er mer strømeffektiv enn forgjengeren. Ifølge testene til Phone Arena er batteritiden i iPhone 8 noe bedre enn for Samsung Galaxy S8 – men ikke mye. Større batteri i Plus-modellen betyr for øvrig en batteritid på opptil 21 timer (tale) mot 14 timer for iPhone 8. Med Plus-modellen kunne vi faktisk i mange tilfeller bruke telefonen i bortimot et par dager mellom ladingene, som er bra.

Svært bra kamera

IPhone 8 Plus har to kameraer på baksiden, slik at du kan veksle raskt mellom nærbilde og «tele». Det ekstra kameraet brukes også til å beregne dybdeinformasjon som lagres som metadata i bildet når du bruker portrettfunksjonen. Foto: Kurt Lekanger

Spesifikasjonene til kameraet i iPhone 8 er på papiret nesten de samme som for iPhone 7, med en 12 megapiksel bildebirkke, men Apple har likevel gjort en del forbedringer. De har byttet til en helt ny og raskere bildebrikke som er større enn den gamle, og ifølge Apple skal kameraet ha bedre fargegjengivelse, større dynamisk omfang og mindre bildestøy. En «slow sync»-funksjon gjør at du kan ta blitsbilder med lenger lukkertid, noe som gir mer riktig eksponert bakgrunn samtidig som forgrunnen blir belyst av blitsen.

Kameraet har optisk bildestabilisering, og det er gjort programvareforbedringer som gjør at iPhone 8 alt i alt er blant markedets beste mobiltelefoner på kamerafronten.

Nytt er også at du kan filme i 4K med 60 bilder i sekundet. Dette krever riktignok mye lagringsplass, så du må aktivt gå inn i innstillingene og skru på funksjonen om du vil bruke den. Du kan også spille inn 1080p-video med 240 bilder i sekundet, og spille av som saktefilm («slow motion») etterpå. Video komprimeres med HEVC-kodeken (H.265), og vil automatisk bli konvertert til eldre formater (som H.264) om du prøver å dele videofiler via AirDrop, epost eller via meldingsappen.

Les mer her: Er du klar for bilder lagret i HEIF-formatet? Kommer for fullt med iOS 11

Velger du iPhone 8 Plus-modellen, som er den vi har testet, får du et enda mer avansert kamera. Plus-modellen har i likhet med 7 Plus to kameraer på baksiden. Poenget med det er at du får to ulike optiske «zoom-nivåer» – ett kamera for nærbilder og ett for bilder lenger fra. Dette er tilsvarende løsning som du finner i Samsung Galaxy Note 8. I iPhone 8 Plus brukes også informasjonen fra ekstrakameraet til en funksjon Apple kaller «Portrait Lighting». Det innebærer at telefonen kan legge på lyssettings-effekter på portrettbilder. Funksjonen er foreløpig i beta – og når vi prøvde den var resultatene litt varierende. Men i rett lys, på rett avstand og med bakgrunnen et stykke unna ble det ofte ganske bra. Metadata om avstander osv. lagres i bildet, slik at også tredjeparts apper kan bruke dette – for eksempel til å la deg isolere en person på et portrettbilde fra bakgrunnen, og erstatte det med en annen bakgrunn.

Med Portrait Lightning-funksjonen brukes begge kameraene i iPhone 8 Plus til å beregne dybdeinformasjon, slik at et ansikt kan lyssettes på ulike måter, eller bakgrunnen fjernes. Aftenpostens Per Kristian Bjørkeng fikk være modell for anledningen. Foto: Kurt Lekanger

Vi tok noen bilder med kameraet til iPhone 8 Plus, og selv om vi ikke har gjort noen direkte sammenligninger med andre mobiltelefoner er det ikke tvil om at vi snakker om et svært kapabelt kamera. Du kan se noen eksempelbilder nederst i artikkelen.

Mange nyheter i IOS 11

Telefonen kommer naturligvis med Apples nyeste iOS 11-operativsystem ferdig installert, og selv om det ikke er så veldig mange iøynefallende nyheter med dette operativsystemet på iPhone (de største nyhetene får du på iPad), er det en likevel en del nye og nyttige funksjoner.

En veldig praktisk funksjon er at iOS 11 automatisk oppdager at du har en ny telefon du ønsker å sette opp i nærheten, eventuelt en Apple Watch. Dette hadde vi nytte av da vi skulle sette opp iPhone 8 Plus. Straks telefonen ble holdt i nærheten av den gamle iPhone-en (som kjørte iOS 11), fikk vi opp spørsmål på den gamle enheten om vi ville sette opp den nye. Etter å ha svart «ja», dukket det opp en slags «sky» som beveger seg på skjermen til den nye telefonen – og så holder man kameraet til den gamle telefonen foran skyen, og de to enhetene pares automatisk og oppsettet starter. Etter en stund (avhengig av hvor mye du har liggende på den gamle telefonen) er den nye telefonen satt opp helt identisk med den gamle. Særlig mer strømlinjeformet blir det neppe.

Noe av det vi liker best er det nye iOS 11-kontrollsenteret, som du sveiper opp med en finger fra bunnen av skjermen. Her har du enkel tilgang til funksjoner som flymodus, wifi og Bluetooth, lysstyrke på skjermen, lydvolum, musikkstyring og andre ting.

En annen nyhet er at iOS 11 har støtte for ARKit, en løsning som gir deg utvidet virkelighet (AR – Augmented Reality) i apper. Det betyr at datagrafikk legges oppå kamerabildet du ser på skjermen, noe som kan være ganske artig. For eksempel har IKEA en app som lar deg sjekke ut hvordan ulike møbler ser ut i rommet, før du kjøper dem.

Konklusjon

Dette er de tre ulike fargene. Foto: Kurt Lekanger

Prisen er som alltid et ankepunkt mot iPhone, men nå som Apple har lansert iPhone X som koster latterlige 12.900 kroner for toppmodellen, fremstår jo iPhone 8 og 8 Plus nesten som et røverkjøp. iPhone 8/8 Plus er en kostbar mobil, og du kan spare et par tusen ved å gå for en Samsung Galaxy S8, eller enda mer om du velger en av toppmodellene fra for eksempel Huawei eller LG.

Alt i alt er iPhone 8 Plus en fantastisk mobiltelefon, selv om den ikke føles spesielt «revolusjonerende» sammenlignet med iPhone 7 Plus. Du får en kraftigere prosessor, et litt bedre kamera og en skjerm som tilpasser seg lyset fra omgivelsene, samt trådløs lading. Har du en iPhone 7 fra før, er vi litt usikker på om den er verdt å oppgradere til, men har du en 6S ville vi absolutt oppgradert. Men vil du ha en telefon som skiller seg ut fra iPhone 7 og 7 Plus også utseendemessig, må du imidlertid vente til iPhone X kommer i november. Vi kommer tilbake med en test av denne senere.

Vi likte Vi likte ikke - Imponerende ytelse

- Svært bra kamera

- God skjerm

- Vanntett

- Trådløs lading

- 4K-video og slow motion-funksjon

- God batteritid på Plus-modellen - Ingen hodetelefonutgang

- Ikke hurtiglading med standardadapteren

Her er noen bilder tatt med kameraet til iPhone 8 Plus: