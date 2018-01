Er i ferd med å rulle opp en av de største IT-skandalene noensinne på svensk jord. Midt i dramaet står Atea

Det som omtales av svenske medier som en av de største datainnbruddskandalene noensinne er i ferd med å rulles opp i vårt naboland. Åtte personer er mistenkt for å ta seg inn i nettverkene til et stort antall bedrifter, myndighetsorganer og et politisk parti.

Totalt skal ligaen ha klart å svindle til seg over 40 millioner kroner. Midt i dramaet står det norske IT-selskapet Atea. Det skriver ComputerSweden.

Den mistenkte ligaen består av åtte yrkeskriminelle som har ulike nasjonaliteter. De fleste av dataangrepene skal allikevel ha foregått fra Sverige.

Fant over to millioner dokumenter

Hos den hovedmistenkte 38 år gamle mannen har svensk politi funnet over to millioner dokumenter.

Der er det blant annet blitt funnet kundelister og andre sensitive dokumenter fra en rekke svenske bedrifter.

Ett av disse dokumentene kommer fra en Atea-ansatts datamaskin. Det skal inneholde sensitiv informasjon om en kontrakt som skal være verdt nærmere en milliard svenske kroner, skriver Computersweden.

Logget seg inn over 100 ganger

Den mistenkte hovedmannen skal også ha svindlet til seg en rekke datamaskiner og annet materiell fra den norske IT-giganten.

Utstyret skal så ha blitt solgt videre.

Samtidig som svensk politi har prøvd å finne de skyldige gjerningsmennene, har den mistenkte hovedmannen kunnet følge med på all epostkorrespondanse mellom Atea og svensk politi.

Til sammen skal vedkommende ha logget seg inn på den Atea-ansattes epostkonto hele 106 ganger.

Innsyn på medarbeiders maskin

– Jeg har vært inne på serverne deres, så jeg har kunnet se samtalene deres, har 38-åringen forklart i avhør med politiet ifølge ComputerSweden.

Den kriminelle ligaen skal ha hatt direkte innsyn på datamaskinen til minst én betrodd ansatt hos den norske IT-giganten.

Ligaen skal ha fått tilgang til Ateas servere ved å sende ondsinnet kode på epost til flere av selskapets ansatte, skriver SVT.

Sendt ondsinnet kode på epost

Når en uoppmerksom medarbeider har trykket på lenken, har koden blitt kjørt, og har i praksis gitt den kriminelle ligaen full tilgang til medarbeiderens datamaskin.

Dermed har det kriminelle nettverket kunnet sende og motta epost fra den Atea-ansattes datamaskin, og har også fått adgang til sensitiv informasjon, ifølge SVT.

Atea forklarer til ComputerSweden at de ikke ønsker å gå i detalj på hva som har skjedd mens etterforskningen pågår.

– Vi har blitt utsatt for svindel hvor uautoriserte personer har fått tilgang til IT-produkter uten å gjøre opp for seg. Atea samarbeider med myndighetene, og vi håper at dette vil få konsekvenser for de involverte. Siden dette er en pågående sak, kan vi ikke uttale oss ytterligere. Forøvrig uttaler vi oss aldri om vår egen, eller våre kunders IT-sikkerhet, sier selskapets svenske pressekontakt til ComputerSweden.