I over 24 år har Jean-Noël Frydman eid france.com og brukt domenet som en «digital kiosk». I mars var det slutt. Plutselig var domenet overdratt til franske myndigheter. Uten amerikanerens samtykke, og helt uten kompensasjon.

– Hvis dette kan skje med meg, kan de skje med hvem som helst, sier Frydman til Arstechnica.

Hevder det er et varemerke

I tre år har franske myndigheter prøvd å få tak i .com-domenet. I september 2017 kom det en domsavsigelse som mente at domenenavnet brøt med franskvaremerkerett, og at domenet derfor måtte tilfalle den franske staten.

Med denne dommen i hånden gikk franske myndigheter til domeneleverandøren web.com og krevde france.com utlevert.

22. mars ble eierskapet til domenet overført franske myndigheter. Uten noen form for kompensasjon dets orginale eier.

– Aldri blitt behandlet så dårlig

– Jeg er antageligvis en av web.coms aller eldste kunder, og de har bare overført domenerettighetene til franske myndigheter uten mitt samtykke. De har ikke en gang gitt meg beskjed om overdragelsen.

– Jeg har aldri blitt behandlet så dårlig før, sier Frydman til det amerikanske teknologinettstedet.

Nå skal domenestriden opp i retten i delstaten Virginia.

I sluttinnlegget skriver amerikanerens advokat at franske myndigheter har misbrukt det franske rettssystemet for å overta et domenet de ikke har bruksretten til.

Omdirigeres til .fr-adresse

Videre argumenterer Frydmans advokat med at franske myndigheter ikke eier rettighetene til ordet «france», og at dette også kommer frem i en varemerkesøknad som ble avfeid på samme grunnlag tilbake i 2009.

Frydman mener videre at franske myndigheter oppfører seg som noen «domenekaprere» og at de ikke bruker france.com til noe fornuftig.

På nåværende tidspunkt omdirigerer france.com deg bare til en france.fr-adresse.

Frydman er ikke nådig i sin beskrivelse av web.com framgangsmåte i denne saken.

– De hevder at de er et selskap for små og mellomstore bedrifter. For noe sprøyt! Dette er helt hårreisende, de svarer ikke en gang på mine henvendelser, freser amerikaneren til Arstechnica.