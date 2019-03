Er ikke USB 3.2 raskt nok? Snart kommer USB4

Kom USB 3.2 som en nyhet for deg da digi.no skrev om den i forrige uke, bør du holde deg fast nå. For til sommeren ventes spesifikasjonen til USB4 å bli ferdig. Blant annet skal denne ytterligere fordoble overføringshastighetene.

Noe av det spesielle med USB4 er at i tillegg til å bygge på dagens USB-arkitekturer, også er basert på Thunderbolt 3-protokollen, som Intel nylig har gjort royaltyfri for andre brikkesettleverandører. Nå er spesifikasjonen donert til USB Promoter Group, hvor Intel er medlem sammen med blant annet Apple og Microsoft.

40 gigabit per sekund

Som vi skrev i forrige uke, støtter USB Type-C-kontakten to separate baner. Dette gjør det mulig for det som nå kalles for USB 3.2 Gen 2x2 å ha en kapasitet på 20 gigabit per sekund. Med USB4 skal dette kunne dobles nok en gang.

Dagens USB Type-C-kabler støtter ifølge USB Promoter Group to baner. Men for å oppnå 40 gigabit per sekund, kreves det nye, 40 Gbps-sertifiserte kabler.

Felles kontakt

Samtidig som at USB4 skal være bakoverkompatibel med USB 2.0, USB 3.2 og Thunderbolt 3, er tanken at den skal bli den eneste kontakten som er nødvendig for pc-er i framtiden.

– Det primære målet til USB er å levere den beste brukeropplevelsen ved å kombinere leveranse av data, videostrøm og elektrisk strøm over en brukervennlig og robust kabel- og kontaktløsning, sier Brad Saunders, formann i USB Promoter Group, i en pressemelding.

– USB4-løsningen skreddersyr spesifikt bussoperasjon for å forbedre denne opplevelsen ved å optimalisere blandingen av data og videostrøm over én enkelt forbindelse, i tillegg til å doble ytelsen, fortsetter Saunders.

Det er nok uansett lite sannsynlig at det kommer USB4-kompatible produkter på markedet i år.

Saken fortsetter under bildet.

USB Type-C forener blant annet USB, PCIe, Display Port og Thunderbolt i samme plugg. Illustrasjon: Intel

Integreres i CPU-er

I en separat kunngjøring opplyser Intel at Thunderbolt 3 støttes av Windows 10, MacOS og Linux, samt mer enn 400 ulike pc-modeller og 450 eksterne enheter. Intel har tidlig kunngjort at selskapet vil integrere Thunderbolt 3-støtte i selskapets framtidige CPU-er. De første skal være prosessorgenerasjonen med kodenavnet Ice Lake og 10 nanometers prosessteknologi.

Les også: Intel omsider klar med sine første 10 nanometer-prosessorer