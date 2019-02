Dobbelt så rask USB kommer til pc-er i år

For mange kan det oppleves som at USB-teknologien (Universal Serial Bus) blir videreutviklet veldig raskt for tiden. Én ting er de «nye» USB Type C-kontaktene og -pluggene, som stadig mer utstyr leveres med. En annen ting er alle hastighetsklassene, som det kanskje er vanskelig å ha oversikt over. Verre kan det bli.

Litt historie

USB kom i versjon 1.0 i 1996. Denne versjonen, og etterfølgeren 1.1, kunne tilby hastigheter på opptil 12 megabit per sekund. Denne hastighetsklassen kalles for Full Speed.

I år 2000 kom USB 2.0, som sine opptil 480 megabit per sekund ble kalt for High Speed.

Åtte år senere kom USB 3.0, kalt for SuperSpeed, som lover opptil fem gigabit per sekund som maksimal overføringshastighet.

Deretter kom USB 3.1 i 2013. Denne kan i teorien tilby ti gigabit per sekund via USB Type-C-kabler.

USB Type-C-kontakten støtter flere separate baner, men USB 3.1-utstyr støtter bare én.

USB 3.2

USB 3.2, som ble introdusert i 2017, støtter derimot to baner og dermed en teoretisk, maksimal overføringshastighet på 20 gigabit per sekund, uten at det går ut over hvor lang kabelen kan være.

Det er ennå ikke mulig å få kjøpt USB 3.2-utstyr, men ifølge flere teknologiaviser kom standardiseringsorganisasjonen USB Implementers Forum (USB-IF) med en kunngjøring om nettopp tilgjengeligheten under denne ukens Mobile World Congress. Det skal ha blitt oppgitt at separate USB-kontrollere med støtte for 20 gigabit per sekund Type-C-modusen vil bli tilgjengelig i år, trolig på avanserte hovedkort til stasjonære pc-er.

3.0 og 3.1 forsvinner

Samtidig gjør USB-IF en større endring i navngivningen på alle USB 3.x-variantene. Dette innebærer at USB 3.0 og 3.1 absorberes av USB 3.2, samtidig som de representeres med nye navn. Se tabellen nedenfor.

Spesifikasjon Tidligere betegnelse Ny betegnelse Markedsnavn USB 3.2 x USB 3.2 Gen 2x2 SuperSpeed USB 20 Gbps USB 3.1 USB 3.1 Gen 2 USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed USB 10 Gbps USB 3.0 USB 3.1 Gen 1 USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed USB

Dermed er det ikke slik at alle USB 3.2-produkter faktisk vil støtte hastigheter på 20 gigabit per sekund. Noen støtter kanskje bare fem gigabit per sekund. USB-IF oppgir at det er viktig at produktleverandører tydelig oppgir hvilken signalegenskaper det enkelte produktet har.

Det understrekes også at betegnelsen USB 3.2 kun forteller noe om hastighetene som støttes. Kontaktene, kablene og strømforsyningen som disse støtter, er separate standarder.

