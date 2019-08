Er jaguar et kjøretøy eller kattedyr? Algoritmer pøser ut CO2 for å forstå språket vårt

Er en jaguar en bil eller et rovdyr? For å forstå ordet «jaguar» i en tekst, må konteksten analyseres. Jo større tekst som analyseres, desto mere nøyaktig vil forståelsen være, siden algoritmen har mer kontekst å forholde seg til. Hvis teksten inneholder kontekst i form av ord som byttedyr, jungel, flekker, hjørnetenner, jaktmønster og lignende, vil algoritmen kunne vurdere at teksten dreier seg om en stor katt.