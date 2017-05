Et dryss av smarte nyheter kommer i neste Windows 10

Mens Windows 10 Creators Update, som fortsatt er i ferd med å rulles til brukerne, inkluderer ny funksjonalitet som legger grunnlaget for det som for mange vil være kommende bruksområder – slik som blandet virkelighet og nye inndatametoder, vil den neste oppdateringen inkludere nyheter som vil ha en mer umiddelbar nytteverdi for mange.

Senere i år skal Microsoft nemlig komme med Windows 10 Fall Creators Update. Dette opplyste selskapet i går, i forbindelse med Build-konferansen som pågår i Seattle denne uken.

Tidslinje og bedre OneDrive

En av disse nye funksjonene heter Timeline. Dette er en visuell tidslinje hvor man kan hoppe tilbake i tid, til åpne applikasjoner, filer og websider som man tidligere har besøkt eller jobbet med, for å fortsette som om ingenting har skjedd i mellomtiden.

Fortsette fra der man slapp skal man også kunne med ny funksjonalitet som tilbys i Cortana. Da kan man, i den grad enheten støtter det, gå fra én enhet til en annen og fortsette å arbeide, skrive eller lese i appen, dokumentet eller websiden, som man var i. Dette gjelder ikke bare mellom Windows 10-enheter, men også for enheter med Android eller iOS.

Den nye tidslinjen som kommer i Windows 10 skal gjøre det enklere å fortsatt med arbeid fra der man slapp. Men trolig vil applikasjonsstøtten være begrenset fra starten av. Foto: Microsoft

En smakebit på dette er tilgjengelig allerede i dag, hvor man ved hjelp av Cortana kan gjenopprette Edge-økter på tvers av ulike Windows 10-enheter.

Noe av det samme kan man gjøre med den nye utklippstavlen («Clipboard»). Her kan man markere og kopiere det meste, slik som bilder, kartlenker, avsnitt eller animerte gif-er, og lime det inn fra utklippstavlen på en annen enhet. Ifølge The Verge er det via tastaturappen Swiftkey, som Microsoft kjøpte i begynnelsen av 2016, at dette gjøres mulig.

En nyhet som kommer til den nettskybaserte lagringstjenesten OneDrive, er at man kan ha tilgang til filene i nettskyen uten at de må lastes ned til enheten, i alle fall før de faktisk skal brukes. Det kan redusere plassene filene tar på enheten, i tillegg til at mindre data må sendes over nettverket.

Men ikke helt uten videre

Felles for alle disse tre nyhetene er at de er basert på Microsoft Graph, som Microsoft omtaler som en intelligent infrastruktur («fabric») som knytter mennesker, samtaler, prosjekter og innhold sammen med Microsoft Cloud.

Dette betyr etter alt å dømme at det ikke er alt det nevnte som vil fungere på tvers av alle applikasjoner, uten at applikasjonen har innebygd støtte for Microsoft Graph. Men Microsoft har gjort Graph-støtte tilgjengelig for en rekke utviklingsplattformer for mobilapper, webapplikasjoner og Windows. Så er det opp til applikasjonsutviklerne om de vil tilby dette til sine kunder.

Første stoppested er i så fall Microsofts Project Rome, som er kodenavnet på selskapets plattform for kryssplattformopplevelser basert på Microsoft Graph.

Ny design

Microsoft introduserte i går også Fluent Design System, som skal ha flere fellestrekk med Googles Material design. Hensikten er å etablere et felles designspråk for brukeropplevelser og samhandlinger på tvers av enheter med ulike skjermstørrelser og operativsystemer. De sentrale byggesteinene er opplevelsene av lys, dybde, bevegelse, skalering og materielle egenskaper.

Linux

Flere Windows 10-versjoner inkluderer allerede Windows Subsystem for Linux, hvor brukerne primært får tilgang til et kommandolinjeverktøy basert på Bash og Ubuntu. Men fordi Linux-brukere setter stor pris på valgmulighetene økosystemet tilbyr, finnes det en rekke Linux-distribusjoner hvor ting gjøres på litt andre måter. I lys av dette planlegger Microsoft derfor å tilby både Suse Linux og Fedora som alternativer til Ubuntu i Windows Subsystem for Linux.

Dette var noen av nyhetene som kommer i Windows 10 Fall Creators Update. Flere omtales i disse blogginnleggene.

