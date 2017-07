Etter bare syv timer var prosjektet til det norske selskapet fullfinansiert på Kickstarter. Nå er de inne på eksklusiv toppliste

Digi.no skrev tidligere i sommer om selskapet Plaato som har utviklet en digital gjærlås for hjemmebryggere. I slutten av juni lanserte de nyvinningen på Kickstarter med et mål om å selge gjærlåser for rundt 300 000 kroner. Etter syv timer var det målet nådd.

Gjærlåsen har også blitt anerkjent av Kickstarter som et prosjekt «de elsker».

– Jeg må si at vi er litt overrasket over responsen, men dette er helt kanon. Allikevel har vi jobbet så mye med dette at vi tenker at vi må ha såpass med respons. Det gikk uansett mye fortere enn vi noen gang hadde håpet på, sier daglig leder og gründer Pål Ingebrigtsen i Plaato til digi.no.

830 000 kroner på en uke

Etter bare litt over en uke på Kickstarter har kampanjen dratt inn 99 000 dollar – rundt 830 000 kroner.

Hensikten med den digitale gjærlåsen er å gi hjemmebryggere mer innsikt i bryggeprosessen. Poenget med den norske dingsen er å fungere som en tradisjonell gjærlås samtidig som bryggeren kan lese av informasjon i sanntid om ølet som står og bobler.

Fikk du med deg denne? Norsk selskap fikk 1,3 mill. i støtte for å lage digital gjærlås for hjemmebryggere

Sensoren sender informasjon via wifi-nettet, som så kan leses av via en app. Siden det hele foregår via wifi og «nettskyen» kan ølbryggeren følge med selv om han befinner seg et annet sted enn der gjæringskaret står.

– Til de som ikke kan noe om ølbrygging, så sier vi at det er en slags digital kjemiingeniør. Den analyserer gjæringen og overvåker aktiviteten. Den erstatter den vanlige gjærlåsen, den har wifi, og den sender informasjon om sukker, alkohol og temperatur, forklarte Ingebrigtsen til digi.no da vi snakket med ham på begynnelsen av sommeren.

CO 2 -bobler med en optisk sensor

De tre gründerne i Plaato. Fra venstre: Tarje Sandvik, Pål Ingebrigtsen og Michael Kononsky. Foto: Kurt Lekanger

Vanligvis måler man progresjonen til gjæringen og alkoholinnholdet ved å ta prøver av vørteren og bruke et hydrometer. Plaato beregner også alkoholinnholdet i ølet ved å telle antall CO 2 -bobler med en optisk sensor.

Plaato er ikke redd for at den store etterspørselen etter den digitale gjærlåsen skal sette dem ut av spill som så mange andre Kickstartere som har blitt tatt på senga.

Du husker kanskje Kickstarter-dronen «Lily» som samlet inn over 300 millioner kroner fra over 60 000 mennesker, men ikke klarte å levere på grunn av at produksjonskostnadene ble for store.

Dorneprosjektet som endte som fiasko

«Lily» endte som en stor fiasko, og grunnleggerne Antoine Balaresque og Henry Bradlow ble nødt til å sende pengene i retur til de ivrige støttespillerne.

Det norske selskapet mener derimot at de har alt på stell, og har ingen planer om å havne i samme situasjon.

– Utviklingen ble gjort først, og vi har et godt samarbeid med produsenten. Å ikke kunne levere, kommer ikke til å bli et problem for oss. Prisen er satt på bakgrunn av hva det koster å utvikle den digital gjærlåsen, sammenfatt gründer Pål Ingebrigtsen til digi.no.

(artikkelen fortsetter under)

Den digitale gjæringslåsen monteres som en vanlig gjæringslås. Den får strøm via en USB-kabel. Foto: Plaato

Utvikler nye produkter

Pengene fra Kickstarter-kampanjen skal blant annet reinvesteres i selskapet for å utvikle nye produkter. Plaato har ingen planer om å bli en «one hit wonder».

– Nei, vi skal utvikle og teste nye produkter og kommersialisere når vi kan gjøre det, fortsetter Ingebrigtsen.

Plaato skal være leveringsklar allerede i høst.

Bitraf i Oslo

Her bobler det i gjærlåsen. En optisk sensor teller boblene. Foto: Kurt Lekanger

Selskapet holder til på «makerspacet» Bitraf i Oslo. Der kan oppstartsselskaper og entusiaster boltre seg i 3D-printere og CNC-maskiner.

Dermed var veien fra tegnebrett til prototyp kort for de tre gründerne Tarje Sandvik, Pål Ingebrigtsen og Michael Kononsky.

– Vi visste at hjemmebrygging var populært i Norge, men at det skulle være så populært i USA kunne vi ikke tenke oss. Ølbrygging kan selvfølgelig bare være en fase som går over slik som vinbølgen på 80- og 90-tallet, men det er også noe av det som gjør dette markedet så spennende, sier Ingebrigtsen til digi.no.