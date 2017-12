Digi.no skrev tidligere i sommer om selskapet Plaato som har utviklet en digital gjærlås for hjemmebryggere. I slutten av juni lanserte de nyvinningen på Kickstarter med et mål om å selge gjærlåser for rundt 300 000 kroner. Etter syv timer var det målet nådd. Nå rammes de norske gründerne av leveringsproblemer.