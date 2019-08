Etter flere måneder med etterforskning aner Kripos fortsatt ikke hvem som stod bak Hydro-angrepet

Kripos aner ikke hvem som står bak angrepet mot Hydro i mars, men etterforskningen pågår fortsatt med full styrke. Det skriver E24.

Nasjonalt cyberkrimsenter (NC3) jobber med etterforskningen av dataangrepet sammen med blant annet Europol. Ved hjelp av materialet som er samlet inn har NC3 og Kripos kunnet forhindre flere lignende angrep på norske interesser.

– Gjennom tett samarbeid mellom Kripos og Nasjonalt cybersikkerhetssenter har norske myndigheter kunnet varsle og forhindre potensielle angrep mot andre bedrifter, sier politiadvokat Knut Jostein Sætnan i Kripos til E24.

600 millioner

I mai var Hydro fortsatt ikke friskmeldt etter at løsepengeviruset slo ut de globale nettverkene til den norske aluminiumskjempen.

Viruset krypterte informasjon i selskapers datamaskiner, og det blir framsatt krav om penger for å få «låst opp» informasjonen igjen.

Etter å ha oppdaget viruset, isolerte Hydro alle verk og operasjoner globalt. Selskapet iverksatte også manuelle prosesser og prosedyrer. Driften gikk derfor stort sett som normalt.

Det var forretningsområdet «ekstruderte produkter», altså bearbeidede og valsede produkter, som ble hardest rammet.

Ifølge tall som kom i juni skal dataangrepet ha kostet Hydro drøyt 600 millioner kroner.

Kjenner ikke til motivet

Kripos ønsker ikke å avsløre om de har funnet ut hvor angriperne kom seg inn i IT-systemene til det norske milliardkonsernet. De har heller ikke klart å avgjøre om det ligger et klart motiv bak angrepet, skriver E24.

Politiadvokat i Kripos, Knut Jostein Sætnan. Foto: Indrelid, Trygve/NTB Scanpix

– Større dataangrep som det Hydro har vært utsatt for er et problem som store og små bedrifter i mange land står overfor. I etterforskningen har vi samarbeidet tett med Europol, og det samarbeidet vil fortsette, sier politiadvokat Sætnan til den norske næringslivsavisen.

I etterforskningen har Hydro svært åpne med politimyndighetene.

– Samarbeidet med Hydro er et eksempel til etterfølgelse for norske bedrifter som måtte rammes av et stort dataangrep. Åpenheten til Hydro har gitt politiet muligheter vi ikke har hatt tidligere, sier Sætnan til DN.

– Større dataangrep som det Hydro har vært utsatt for er et problem som store og små bedrifter i mange land står overfor. I etterforskningen har vi samarbeidet tett med Europol, og det samarbeidet vil fortsette.