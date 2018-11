Denne uken kom årets andre rangering av verdens kraftigste, kjente superdatamaskiner. Listen forteller at USAs mål om på nytt å hevde seg helt i toppen, har blitt oppfylt.

Ikke bare beholder USA førsteplassen som ble oppnådd i juni i år med Summit-maskinen ved Oak Ridge National Laboratory. Denne gang har landet også inntatt andreplassen med optimalisert utgave av Sierra-maskinen til Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL), som i juni i år kom inn på tredjeplass på listen.

Skyves ned

Dette betyr at perioden hvor Kina for alvor hevder seg helt øverst i rangeringene, er over for denne gang. Sunway TaihuLight, som var verdens kraftigste superdatamaskin i rangeringene fra juni 2016 til og med november 2017, er skjøvet ned på en tredjeplass, foran Tianhe-2A som ble utpekt som verdens kraftigste superdatamaskin i juni 2013, og som beholdt denne plasseringen helt til Sunway TaihuLight kom på banen.

Oppgraderte systemer

Summit-maskinen, som altså fortsatt topper listen, har siden juni i år blitt utvidet med drøyt hundre tusen prosessorkjerner. Det har ført til at maskinens Rmax-ytelse i Linpack-programvaren, som listen er rangert etter, har blitt økt fra til 122,3 til 143,5 petaflops (billiard flyttallsoperasjoner per sekund).

Ytelsesøkningen som Sierra-maskinen har fått det siste halvåret, fra 71,6 til 94,6 petaflops, skyldes derimot ikke noen maskinvareoppgradering eller økning i antallet prosessorkjerner.

I en pressemelding skriver LLNL at ytelsesøkningen skyldes bedre forståelse av maskinvaren, kombinert med omfattende arbeid som IBM og Nvidia har gjort for å få opp farten til systemet.

Både Summit og Sierra er utstyrt med Power9-prosessorer fra IBM og GPU-er fra Nvidia.

Kraftige europeere

Totalt har USA fem systemer inne blant de ti kraftigste. Dette er riktignok ett færre enn i juni, noe som skyldes at helt nye SuperMUC-NG ved Leibniz Rechenzentrum i Tyskland har tatt åttendeplassen.

Det er også verdt å legge merke til at sveitsiske Piz Daint har klatret fra sjette- til femteplass. Denne superdatamaskinen har blitt ombygd en rekke ganger siden den i november 2012 kom inn på en 114. plass med bare 12 tusen prosessorkjerner. Nå har den mer enn 387 tusen, en økning på drøyt 26 tusen siden juni. Det har gitt en ytelsesøkning på 1,5 petaflops.

Sveitsiske Piz Daint ble i høst utvidet med to nye kabinetter, som til sammen inneholder 384 noder. Bilde: CSCS

45 prosent kinesisk

Selv om Kina ikke lenger har de aller kraftigste systemene i verden, dominerer landet lenger ned på listen. Faktisk er 227 av de 500 superdatamaskinene kinesiske. USA er «bare» 109 systemer med i den nyeste utgaven av listen.

Likevel har de 109 amerikanske maskinene mer samlet regnekraft enn de kinesiske, henholdsvis 38 og 31 prosent av totalen.

Japan har 31 systemer, Storbritannia har 21, Frankrike 19, Tyskland 18 og Irland 12.

Norske Fram

Norge er inne med én maskin, Fram, som er installert ved Universitetet i Tromsø. Den har en Rmax-ytelse på 0,95 petaflops. Første gang Fram var med i topp 500-listen, i juni i fjor, holdt dette til en 153. plass.

Systemet som denne gang fikk 500. plass, lå på 342. plass i juni. Så faren for at Fram har ramlet ut av topp 500-listen i juni 2019, er temmelig stor.

Hele 95,2 prosent av superdatamaskinene i denne utgaven av listen er basert på Intel-prosessorer. Bare tre er AMD-baserte.

En nyhet nå er at en superdatamaskin med ARM-baserte prosessorer for første gang har kommet med blant topp 500. Denne maskinen tilhører Sandia National Laboratories, er levert av HPE og har med sine 125 328 Cavium ThunderX2-kjerner oppnådd en Rmax-ytelse på 1,5 petaflops.

