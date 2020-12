EU-forslag kan gi gigantbøter til internettselskaper

Forslagene til nye lover for digitale tjenester og det digitale markedet er den første overhalingen av reglene for nettselskaper på to tiår. De legges fram tirsdag.

De nye reguleringene legger også opp til at enkelte av verdens ledende teknologiselskaper kan utestenges fra EU, dersom det forekommer «alvorlige og gjentatte lovbrudd som truer europeiske borgeres sikkerhet», sier kilder til nyhetsbyrået AFP.

Portvoktere

EU vil stille strenge krav til nettgiganter som vil drive forretninger i de 27 medlemslandene. Enkelte selskaper skal utpekes som «portvoktere». De vil bli underlagt spesifikke reguleringer som skal begrense markedsmakten deres.

– En del av reguleringen er at vi vil kreve at store nettplattformer varsler oss om oppkjøp på forhånd, sier industrikommissær Thierry Breton.

Google, Facebook, Apple og Amazon er blant dem som nærmest garantert vil få den nye statusen, men det kan også være andre.

Oppkjøp kan hindre konkurranse

Både i EU og USA øker bekymringen hos myndighetene for at teknologigigantene bruker oppkjøp som en strategi for å hindre konkurrenter i å vokse fram. Eksempler er Facebooks kjøp av Messenger og Whatsapp og Googles kjøp av Youtube og Waze.

Breton sier kravet om forhåndsvarsel vil være det første i sitt slag i verden. Det skal rettes direkte mot de aller største firmaene, som har et kundegrunnlag og markedsverdi som gjør dem i stand til å opptre som rovvilt overfor andre selskaper.

EU viser til at banker som ble ansett for å være «for stor til å gå dukken» er pålagt strengere regulering og oppsyn etter finanskrisen i 2008. Det samme bør gjelde for teknologiselskaper, mener kommisjonen.

– Når man er veldig stor, har man også større ansvar, sier Breton og legger til:

– Min jobb er å lage reglene, og følger man ikke dem, kan man vente seg sanksjoner.

Tvangsdeling

Dersom man over tid ikke føyer seg etter sanksjonene, kan det til slutt føre til at selskapet deles opp, advarer Breton.

Forslaget er bare begynnelsen på en lang prosess, der både lobbyister interessenter og bransjen skal få si sitt. Til slutt må både medlemslandene og EU-parlamentet vedta de nye lovene.

Frankrike og Nederland er allerede positive til å la EU ha alle verktøy tilgjengelig for å holde «portvokterne» i tøylene, inkludert makten til å tvangsdele de største selskapene.