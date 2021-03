EU med store ambisjoner: Vil lede an i kvantekappløpet og prosessorproduksjon

EU markerer seg ofte som kritisk til de store, amerikanske teknologiselskapene og har lenge jobbet for større grad av uavhengighet i teknologisektoren, noe som riktignok er vanskelig å oppnå. Nå har organisasjonen avslørt grandiose planer på området.

Blant andre nyhetsbyrået Reuters og Bloomberg har fått innsyn i EU-dokumenter som viser at organisasjonen har som intensjon å innta en langt mer fremtredende posisjon i teknologisektoren i tiden fremover.

Vil ha 20 prosent av produksjonen

Ifølge en plan døpt 2030 Digital Compass ha EU ambisjoner om å øke produksjonen av halvledere, inkludert prosessorer, til 20 prosent av verdens samlede produksjon.

Som digi.no rapporterte i februar skal den første heleuropeisk utviklede mikrobrikken komme på markedet i år med støtte fra EU. De nye planene tyder altså på en ytterligere skjerping av ambisjonene.

Ifølge nettstedet Extremetech befinner cirka 10 prosent av verdens produksjonsanlegg for halvledere seg i Europa per dags dato, så planene vil i så fall innebære en dobling av kapasiteten.

Bloomberg rapporterte forrige måned at EU planlegger å bygge en avansert halvlederfabrikk i Europa i den hensikt å gjøre seg mer uavhengige av USA og Asia på dette området. Ifølge kilder avisen var i kontakt med undersøker EU muligheten for å realisere produksjonsteknikker under 10 nanometer og helt ned til 2 nanometer.

EU skal ha ambisjoner om å utvikle brikker som er mer avanserte enn 5-nanometersbrikkene som de ledende halvlederprodusentene TSMC og Samsung allerede har begynt å produsere. Det har versert rykter om at EU planlegger et partnerskap med TSMC eller Samsung, men dette er på ingen måte bekreftet.

Vil lede an innen kvantedatamaskiner

– En reduksjon i kritiske avhengigheter vil sette EU i stand til å bli digitalt suverent og til å bedre hevde europeiske interesser, heter det i EU-dokumentet som flere medier har fått innsyn i.

I tillegg vil EU utvikle sin egen kvantedatamaskin innen år 2025, med sikte på at Europa skal innta en ledende posisjon innen kvanteteknologi innen år 2030.

Allerede i 2018 lanserte EU noe de kaller Quantum Technologies Flagship, et initiativ som tar sikte på å plassere Europa i front av «den andre kvanterevolusjonen» ved å støtte flere hundre forskere på området over en periode på ti år.

Som et ledd i initiativet ble det nylig kunngjort et nytt teknologisk fremskritt som kan gjøre det enklere å skalere kvantedatamaskiner ved å benytte en silisiumbasert løsning. Fremskrittet ble gjort av forskere ved Niels Bohr-instituttet i Danmark og CEA- LETI Research Institute i Frankrike.