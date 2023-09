EU gir Tiktok milliardbot for brudd på lagring av barns brukerdata

Beløpet tilsvarer nesten 4 milliarder norske kroner etter dagens kurs. Det er EUs tilsynsmyndighet som fredag har gitt boten og som gir Tiktok tre måneder på å «innfinne seg etter EUs regler».

Det var i september i 2021 at EU begynte å undersøke plattforminnstillinger og aldersverifiseringstiltak hos Tiktok.

Tilsynsmyndigheten fant ingen brudd på reglene for aldersverifisering av brukere under 13 år, men konkluderte med at Tiktok ikke tilstrekkelig vurderte risikoen for unge mennesker som registrerte seg som brukere.

Det irske datatilsynet DPC påpeker blant annet at kontoer til barn i alderen 13–15 år ble satt til offentlige som standard, noe som betyr at alle på plattformen kunne se eller kommentere innholdet deres.

Tiktok skriver i en epost til NTB at de er uenig i avgjørelsen.

– Spesielt den uforholdsmessige størrelsen på boten. Disse funnene endret vi på lenge før etterforskningen begynte, inkludert innstillingen som setter alle kontoer med alder 16 eller lavere til privat som standard, sier Parisa Khostravi, nordisk kommunikasjonssjef i Tiktok.