EU gransker annonseavtale mellom Google og Facebook

Myndighetene mener målet med avtalen var å befeste de to selskapenes dominerende stilling i markedet for nettannonser.

EU-kommisjonen sier de undersøker om avtalen ble brukt til å begrense og vri konkurransen i det allerede konsentrerte annonseteknologimarkedet. Dersom dette blir bekreftet, vil ordningen ha vært konkurransevridende og lagt press på konkurrenter, medier og i ytterste konsekvens på forbrukeren, sier EUs konkurransekommissær Margrethe Vestager.

Britene har startet en separat gransking, men sier de vil samarbeide tett med EU om saken.

Google sier «påstandene om denne ordningen er feil» og at avtalen med Facebooks eierselskap Meta er «en offentlig dokumentert, konkurransefremmende avtale». Meta sier de vil samarbeide under granskingene, men sier avtalen «gir mer verdi til annonsører og medier og et bedre resultat for alle».