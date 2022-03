Storbritannias nye «Online Safety Bill» gir den britiske kommunikasjonsmyndigheten Ofcom mer makt og mulighet til å straffeforfølge it-sjefer, det skriver Zdnet.

Den nye loven, som ble presentert for Parlamentet torsdag er rettet mot sosiale medier og medieplattformer for å beskytte brukere mot farlig innhold som desinformasjon og misbruk på nett.

Lovforslaget gir Ofcom myndigheten til å gå rettslig til verks mot ledere i teknologiselskaper hvis de ikke følger påleggene fra Ofcom, og Ofcom får myndighet til å vurdere om selskapene gjennomfører sikkerhetssystemene sine på nett.

Ledere kan også bli straffeforfulgt hvis det viser seg at de ikke forteller sannheten, skjuler eller ødelegger bevismateriale eller gir falsk informasjon i samtaler med Ofcom eller hindrer kommunikasjonsmyndigheten i å gjøre jobben sin når de besøker selskapenes kontorer.

Innstramming for sosiale medier

Lovforslaget skal også kreve at sosiale medier, søkemotorer, og andre applikasjoner som tillater brukere å laste opp eget innhold gjør ulike tiltak for å beskytte barn, håndtere ulovlig aktivitet og følge mediets egne vilkår. Nettsteder som har innhold som pornografi eller liknende må sørge for at de har systemer som sjekker alder og blokkerer de som ikke har verifisert identiteten sin på plattformen.

Reklame som kan bli sett på som uærlig eller svindel er også dekket innunder det britiske lovforslaget. Det står at reklame som inneholder svindel skal fjernes med en gang plattformen har kunnskap om det, og sosiale medier må, hvis loven blir stemt igjennom, også moderere «lovlig men skadelig innhold».