EU innleder formell etterforskning av Nvidias planlagte Arm-oppkjøp

Konkurransekommissær Margrethe Vestager kunngjorde onsdag denne uken at EU-kommisjonen har åpnet en dyptgående etterforskning av Nvidias planer om å kjøpe opp brikkedesignselskapet Arm. Dette skjer etter at kommisjonen har gjennomført en innledende etterforskning.

Ifølge pressemeldingen er kommisjonen bekymret over at det fusjonerte selskapet vil ha mulighet og motivasjon til å begrense den tilgangen Nvidias rivaler har til Arms teknologi. I tillegg frykter kommisjonen at oppkjøpet vil føre til høyere priser, færre valgmuligheter og redusert innovasjon i halvlederindustrien.

Svært sentrale aktører

Nvidia er blant verdens ledende produsenter av halvlederbrikker, mens Arm utvikler og lisensierer ut teknologidesign som brukes i alt fra små IoT-sensorer til biler.

– Selv om Arm og Nvidia ikke konkurrerer direkte mot hverandre, er Arms immaterielle eiendom en viktig bestanddel i produkter som konkurrerer med dem fra Nvidia, for eksempel i datasentre, kjøretøy og tingenes internett, sier Vestager i pressemeldingen.

– Vår analyse viser at Nvidias oppkjøp av Arm kan føre til begrenset eller degradert tilgang til Arms åndsverk, med forstyrrende effekter i mange markedet hvor halvledere brukes. Etterforskningen vår sikter mot å sikre at selskaper som er aktive i Europa, fortsatt vil ha effektiv tilgang til teknologien som er nødvendig for å produsere ledende halvlederprodukter til konkurransedyktige priser, fortsetter hun.

Konkluderer senest i mars

Nvidia skal 6. oktober ha kommet med forpliktelser som svar på noen av EU-kommisjonens foreløpige bekymringer, men disse har ikke blitt ansett som tilstrekkelige til å fjerne den dype tvilen kommisjonen har når det gjelder effekten av oppkjøpet.

Den nå igangsatte etterforskningen vil derfor bli avgjørende for om kommisjonen vil godkjenne oppkjøpet. Kommisjonen har 90 virkedager på seg til å komme med en beslutning, altså innen 15. mars 2022.