Bloomberg: Nvidia gir opp Arm-oppkjøpet

Etter halvannet år med lite fremgang, har Nvidia i det stille gitt opp forsøket på å overta Arm, melder Bloomberg.

Anonyme kilder forteller Bloomberg at Nvidias partnere har blitt fortalt at selskapet ikke lenger regner med at det planlagte oppkjøpet vil bli godkjent av de ulike landenes myndigheter. Softbank, som eier Arm for øyeblikket, skal etter sigende vurdere å børsnotere selskapet dersom avtalen med Nvidia ikke går i havn.

Det var i september 2020 at nyheten om at Nvidia og Softbank hadde kommer til enighet om overtagelsen først ble kjent. Kjøpesummen var 40 milliarder dollar, opp fra de 32 som Softbank betalte for selskapet i 2016.

Siden har problemene – og protestene – stått i kø: Konkurrentene protesterte mot avtalen i februar 2021, og i april samme år kunngjorde britiske konkurransemyndigheter at de ville se nærmere på sikkerhetsaspektene ved overtagelsen. De leverte sin hemmeligstemplede rapport i august, og i oktober kom nyheten om at også EU ville vurdere saken. Sistnevnte har inntil 15. mars 2022 med å komme med sin beslutning.