EU-kommisjonen oppretter sak mot X

EU-kommisjonen oppretter sak mot Elon Musks KI-robot Grok mandag, opplyser tre høytstående EU-kilder til den tyske avisa Handelsblatt.

Elon Musk under U.S.-Saudi Investment Forum in Washington, D.C., i november 2025.
Elon Musk under U.S.-Saudi Investment Forum in Washington, D.C., i november 2025. Foto: Reuters/Evelyn Hockstein
NTB
26. jan. 2026 - 11:46

Grok er drevet av kunstig intelligens og er integrert i Musk-eide X – tidligere Twitter.

Saken vil føres under DSA, EUs forordning om digitale tjenester. Målet er å tvinge Musks selskap xAI til å trekke Grok ut av EU, ifølge avisa.

DSA skal sørge for at verdens største teknologiselskaper gjør mer for å beskytte europeiske brukere på nettet, og loven har spesielt strenge regler for beskyttelse av barns personvern og sikkerhet.

Grok har fått sterk kritikk for å la brukere fritt generere lettkledde og seksualiserte bilder og framstillinger av hvem som helst – også mindreårige. Tidligere i januar innførte selskapet tiltak for å stanse dette.

EU-kommisjonen planla opprinnelig å åpne sak forrige uke, men dette ble utsatt fordi landene først ønsket å koordinere mottiltak mot straffetollen USAs president Donald Trump truet med å innføre, skriver Handelsblatt.

