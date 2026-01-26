EU-kommisjonen oppretter sak mot X

Grok er drevet av kunstig intelligens og er integrert i Musk-eide X – tidligere Twitter.

Saken vil føres under DSA, EUs forordning om digitale tjenester. Målet er å tvinge Musks selskap xAI til å trekke Grok ut av EU, ifølge avisa.

DSA skal sørge for at verdens største teknologiselskaper gjør mer for å beskytte europeiske brukere på nettet, og loven har spesielt strenge regler for beskyttelse av barns personvern og sikkerhet.

Grok har fått sterk kritikk for å la brukere fritt generere lettkledde og seksualiserte bilder og framstillinger av hvem som helst – også mindreårige. Tidligere i januar innførte selskapet tiltak for å stanse dette.

EU-kommisjonen planla opprinnelig å åpne sak forrige uke, men dette ble utsatt fordi landene først ønsket å koordinere mottiltak mot straffetollen USAs president Donald Trump truet med å innføre, skriver Handelsblatt.