EU-kommisjonen oppretter sak mot X

Grok er drevet av kunstig intelligens og er integrert i Musk-eide X – tidligere Twitter.
Saken vil føres under DSA, EUs forordning om digitale tjenester. Målet er å tvinge Musks selskap xAI til å trekke Grok ut av EU, ifølge avisa.
DSA skal sørge for at verdens største teknologiselskaper gjør mer for å beskytte europeiske brukere på nettet, og loven har spesielt strenge regler for beskyttelse av barns personvern og sikkerhet.
Grok har fått sterk kritikk for å la brukere fritt generere lettkledde og seksualiserte bilder og framstillinger av hvem som helst – også mindreårige. Tidligere i januar innførte selskapet tiltak for å stanse dette.
EU-kommisjonen planla opprinnelig å åpne sak forrige uke, men dette ble utsatt fordi landene først ønsket å koordinere mottiltak mot straffetollen USAs president Donald Trump truet med å innføre, skriver Handelsblatt.
