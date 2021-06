EU planlegger felles digital lommebok for ID, betaling og passord

EU skal onsdag denne uken legge fram planer om en digital lommebok for som skal gi innbyggerne i EU-landene, og trolig også EØS-land som Norge, enklere tilgang til både offentlige og private tjenester som tilbys i landene.

Dette forteller ikke navngitte personer med kjennskap til planene til Financial Times (for abonnenter), som siteres av blant annet Pymnts.com, en nettavis som fokuserer på betalingsteknologi.

Identifisering og betaling

Ifølge kildene skal den digitale lommeboken beskytte brukernes data når de bruker den på nettet. Blant annet vil det alltid være opp til brukeren å bestemme hvor mye informasjon som deles, istedenfor at dette overlates til aktører som Google.

Lommeboken skal kunne brukes til å logge inn på offentlige tjenester, oppbevare passord og annen innloggingsinformasjon, samt kunne brukes til å betale regninger. Den skal også kunne brukes til å oppbevare personlige dokumenter, inkludert førerkort.

Trolig ett år frem i tid

Ifølge kildene diskuteres fortsatt tekniske og driftsmessige standarder med medlemslandene, inkludert elektroniske ID-løsninger. Det er derfor ikke ventet at den digitale lommeboken vil bli tilgjengelig før om et års tid.

EU håper at erfaringene med digitale verktøy under pandemien kan bidra til at flere tar i bruk den kommende lommeboken.