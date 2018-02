EU skal vurdere Apples kjøp av Shazam

EU-kommisjonen skal se på Apples kjøp av den britiske musikkgjenkjenningstjenesten Shazam. Vurderingen kommer fordi sju EØS-land har bedt om det.

Beslutningen kommer til tross for at oppkjøpet ikke er så stort at selskapene plikter å informere kommisjonen om at de fusjonerer. Kommisjonen vil likevel se på om den planlagte sammenslåingen kan få negative konsekvenser for det europeiske markedet. Norge er ett av landene som har bedt om vurderingen.

Apple sluttførte avtalen om å ta over Shazam i desember. Verdien av oppkjøpet er ikke offentlig kjent, men Financial Times melder at prisen kan ha vært rundt 400 millioner dollar. Det tilsvarer rundt 3,1 milliarder kroner etter dagens kurs.

Ifølge EUs regler må selskaper som slår seg sammen, søke om godkjenning av EU-kommisjonen, dersom de har en omsetning som overstiger 250 millioner euro hver i EU. Shazams omsetning skal være under denne grensen, som tilsvarer drøyt 2,4 milliarder kroner.