EU stenger ikke Huawei ute fra 5G-nettet

Det er opp til hvert enkelt land å fastsette regler for å ivareta sikkerheten, men EU-kommisjonen vedtok onsdag en verktøykasse for 5G-nettet.

– Vi kan gjøre store ting med 5G, sier EUs digitaliseringskommissær, danske Margrethe Vestager, og trekker fram helsetjenester, landbruk og energi.

– Dette vil skape positiv endring, men bare om vi kan sørge for sikre nettverk. Bare da vil den digitale omstillingen komme alle borgerne til gode, sier hun.

– Banebrytende

Verktøykassen nevner verken Huawei eller Kina spesifikt. Selskapet sier det ønsker de «ikke-diskriminerende» retningslinjene velkommen.

– Denne faktabaserte tilnærmingen til 5G-sikkerhet lar Europa få et sikrere og raskere nettverk, heter det i en uttalelse fra Huawei.

Samtidig understreker EU-kommisjonen behovet for å vurdere sikkerheten når nettet bygges ut, inkludert risikovurdering av leverandører. Den nevner også muligheten for å utelukke leverandører fra kritiske og sårbare deler av nettet.

– 5G vil være banebrytende, men utbyggingen kan ikke skje på bekostning av sikkerheten, sier EU-kommissær Margaritis Schinas.

Britisk løsning

Flere av anbefalingene minner om løsningen Storbritannia landet på denne uken. Der får Huawei ikke delta i byggingen av «kjernen» av 5G-nettverket, og heller ikke operere ved militære anlegg og kjernekraftanlegg.

USA, Australia og New Zealand har utestengt kinesiske Huawei fra 5G-utbygging. USA hevder selskapet er pålagt å drive cyberspionasje på vegne av kinesiske myndigheter, noe Huawei avviser.

Amerikanske sikkerhetsmyndigheter har truet med å slutte å dele etterretningsinformasjon med allierte som bruker Huaweis teknologi.

Flere leverandører

I Norge er teleoperatørene pålagt å velge flere enn én leverandør dersom de velger 5G-leverandører fra land Norge ikke har sikkerhetsavtale med. Det betyr at kinesiske Huawei ikke får konkurrere på samme vilkår som svenske Ericsson og finske Nokia.

I EUs verktøykasse er anbefalingen at det skal være et mangfold av leverandører, og at operatørene skal unngå å bli for avhengige av en enkelt leverandør eller av flere leverandører med lik risikoprofil.