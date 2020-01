EU varsler strenge 5G-regler

EU vil ikke bannlyse den kinesiske telegiganten Huawei fra Europa, men varsler strenge begrensninger når 5G-nettet skal innføres, opplyser kommissær.

– Det er ikke et spørsmål om diskriminering, det er et spørsmål om å lage noen regler. De vil være strenge, de vil være krevende og selvfølgelig vil vi ønske alle operatører som vil følge dem, velkommen til Europa, sa kommissær for EUs indre marked og tjenester Thierry Breton under en orientering i EU-parlamentet tirsdag.

EU-kommisjonen skal komme med sin anbefaling i saken onsdag. Unionen har vært under press fra USA om å stenge ute kinesiske Huawei som følge av spionasjefrykt.