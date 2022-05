EUs utenrikssjef Josep Borrell sier i en uttalelse at angrepet skjedde én time før Russland invaderte Ukraina, og at angrepet la til rette for den militære aggresjonen.

– Dette uakseptable dataangrepet er nok et eksempel på Russlands uansvarlige cyber-oppførsel, som også utgjorde en integrert del av landets ulovlige og uberettigede invasjon av Ukraina, heter det i uttalelsen.

En uttalelse fra det britiske utenriksdepartementet sier at Russland siden starten på invasjonen har stått bak en rekke dataangrep, i tillegg til angrepet 24. februar da invasjonen startet.

Dataangrepet rettet seg da mot Viasat, et amerikansk kommunikasjonsbyrå med virksomhet i Ukraina, og hadde en større innvirkning over hele det sentrale Europa.

– Selv om hovedmålet antas å ha vært det ukrainske militæret, ble andre kunder berørt, inkludert privatpersoner og bedrifter. Vindparker ble også berørt, heter det.