Huawei skal bygge 5G i Tyskland

Det har vært stor debatt i Tyskland om kinesiske Huawei skulle få lov til å bygge mobilnett i landet. USAs nåværende administrasjon har åpent presset Angela Merkels regjering, og alle andre allierte land, for å få dem til å forby mobiloperatørene å benytte Huawei til de kommende 5G-nettverkene. Blant truslene er at USA ikke vil dele like mye etterretningsinformasjon som før.

Først utelukket Tyskland – i likhet med Norge – å peke på ett bestemt selskap og forby teleoperatørene å kjøpe fra dem. Seinere har regjeringsmedlemmer tatt opp igjen diskusjonen om et forbud.

Begge leverer basestasjoner

Telefonicas plan er å begynne byggingen av 5G-nettet sitt i Tyskland tidlig i 2020, med utstyr fra begge de to utstyrsleverandørene. Selskapet sier de med beslutningen om å benytte både Nokia og Huawei, tar hensyn til at den politiske prosessen ikke er ferdig, men på en måte som gjør at 5G-utbyggingen ikke blir forsinket av den.

Både Huawei og Nokia skal dermed levere radiodelen av nettverket, altså basestasjonene, til Telefonica i Tyskland. Planen er både å utvide dagens 4G/LTE-nettverk og bygge 5G-nettverket.

Europa taper arbeidsplasser

Tysklands to andre mobiloperatører, Deutsche Telekom og Vodafone har ikke gjort sine leverandørvalg for 5G. Begge er kunder av Huawei i dag.

Vodafone-sjef Nick Read sier ifølge Mobile World Live at fokuset på Huawei som sikkerhetstrussel er i ferd med å sette europeisk teknologiutvikling tilbake, noe som ifølge han betyr tap av arbeidsplasser på kontinentet.

Read sa at USA har lite å tape på å ekskludere Huawei, fordi deres utstyr ikke er involvert i stor skala i noen amerikanske nettverk.

Saken ble først publisert på vårt søsternettsted Inside Telecom